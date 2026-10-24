Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Hoa tươi vốn mang vẻ đẹp mong manh. Dù rực rỡ đến đâu, phần lớn hoa sau khi cắt cành chỉ giữ được độ tươi trong khoảng 5-7 ngày. Khi hoa tàn, vẻ đẹp ấy cũng dần phai nhạt. Từ mong muốn kéo dài tuổi thọ của hoa, công nghệ bảo quản tiên tiến đã được những người thợ ứng dụng, giúp những bông hoa tươi có thể giữ được hình dáng, màu sắc trong nhiều năm.

Video: Quy trình chế tác hoa tươi bất tử.

Tại Cơ sở sản xuất hoa tươi bất tử Việt Uyên, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hoá, những bông hoa sau khi tuyển chọn được xử lý bằng kỹ thuật chuyên biệt, trải qua nhiều công đoạn để trở thành sản phẩm trang trí độc đáo.

Nguồn hoa nguyên liệu của cơ sở chủ yếu được nhập từ Đà Lạt, nơi cung cấp nhiều chủng loại hoa phục vụ sản xuất.

Những bông hoa được lựa chọn ở thời điểm nở thích hợp, khi cánh hoa đạt độ xoáy đẹp nhất. Hoa nở quá rộng thường không được ưu tiên, bởi hình dáng ban đầu có ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp sau khi hoàn tất quá trình xử lý.

Một trong những công đoạn quan trọng là ướp hoa bằng cát kỹ thuật nhập khẩu từ Nhật Bản.

Hoa được đặt trong cát khoảng 5-7 ngày, tùy điều kiện thời tiết; mùa hè thường khoảng 5 ngày, mùa đông khoảng 7 ngày. Quá trình này giúp hoa được xử lý, làm khô hoàn toàn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Khi hoa đã đạt yêu cầu, người thợ cắm vào bình, kết hợp với các chi tiết trang trí phù hợp rồi đậy kín sản phẩm.

Môi trường bảo quản được kiểm soát để hạn chế sự tiếp xúc với không khí, góp phần duy trì màu sắc và độ bền của hoa.

Những bông hoa được sắp đặt trong bình thủy tinh, điểm xuyết bằng đá, nơ hoặc các chi tiết trang trí khác. Mỗi yếu tố đều được cân nhắc để không lấn át vẻ đẹp tự nhiên của hoa, đồng thời tạo nên tổng thể thanh thoát, tinh tế.

Sản phẩm cốc hoa bất tử Việt Uyên đã được công nhận đạt chất lượng OCOP 3 sao. Đây là hướng phát triển góp phần gia tăng giá trị cho hoa tươi thông qua chế biến, sáng tạo sản phẩm thủ công và đáp ứng nhu cầu trang trí, quà tặng của thị trường.

Giá trị kinh tế của hoa được nâng lên đáng kể sau quá trình chế tác. Từ những bông hoa tươi có giá chỉ vài nghìn đồng, qua nhiều công đoạn xử lý và hoàn thiện, chúng trở thành sản phẩm trang trí có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Từ những bông hoa tươi mong manh, qua đôi bàn tay khéo léo và quy trình chế tác tỉ mỉ, cơ sở sản xuất hoa bất tử Việt Uyên đã tạo nên những sản phẩm lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên vượt qua giới hạn thời gian. Mỗi cốc hoa bất tử không chỉ là thành quả của kỹ thuật và sự sáng tạo, mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự gắn kết và những giá trị tốt đẹp được nâng niu qua năm tháng.

Phương Đỗ - Hoàng Đông