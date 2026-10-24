Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Phương Đỗ - Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hoa tươi vốn mang vẻ đẹp mong manh. Dù rực rỡ đến đâu, phần lớn hoa sau khi cắt cành chỉ giữ được độ tươi trong khoảng 5-7 ngày. Khi hoa tàn, vẻ đẹp ấy cũng dần phai nhạt. Từ mong muốn kéo dài tuổi thọ của hoa, công nghệ bảo quản tiên tiến đã được những người thợ ứng dụng, giúp những bông hoa tươi có thể giữ được hình dáng, màu sắc trong nhiều năm.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Hoa tươi vốn mang vẻ đẹp mong manh. Dù rực rỡ đến đâu, phần lớn hoa sau khi cắt cành chỉ giữ được độ tươi trong khoảng 5-7 ngày. Khi hoa tàn, vẻ đẹp ấy cũng dần phai nhạt. Từ mong muốn kéo dài tuổi thọ của hoa, công nghệ bảo quản tiên tiến đã được những người thợ ứng dụng, giúp những bông hoa tươi có thể giữ được hình dáng, màu sắc trong nhiều năm.

Video: Quy trình chế tác hoa tươi bất tử.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Tại Cơ sở sản xuất hoa tươi bất tử Việt Uyên, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hoá, những bông hoa sau khi tuyển chọn được xử lý bằng kỹ thuật chuyên biệt, trải qua nhiều công đoạn để trở thành sản phẩm trang trí độc đáo.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Nguồn hoa nguyên liệu của cơ sở chủ yếu được nhập từ Đà Lạt, nơi cung cấp nhiều chủng loại hoa phục vụ sản xuất.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Những bông hoa được lựa chọn ở thời điểm nở thích hợp, khi cánh hoa đạt độ xoáy đẹp nhất. Hoa nở quá rộng thường không được ưu tiên, bởi hình dáng ban đầu có ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp sau khi hoàn tất quá trình xử lý.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Một trong những công đoạn quan trọng là ướp hoa bằng cát kỹ thuật nhập khẩu từ Nhật Bản.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Hoa được đặt trong cát khoảng 5-7 ngày, tùy điều kiện thời tiết; mùa hè thường khoảng 5 ngày, mùa đông khoảng 7 ngày. Quá trình này giúp hoa được xử lý, làm khô hoàn toàn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Khi hoa đã đạt yêu cầu, người thợ cắm vào bình, kết hợp với các chi tiết trang trí phù hợp rồi đậy kín sản phẩm.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Môi trường bảo quản được kiểm soát để hạn chế sự tiếp xúc với không khí, góp phần duy trì màu sắc và độ bền của hoa.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Những bông hoa được sắp đặt trong bình thủy tinh, điểm xuyết bằng đá, nơ hoặc các chi tiết trang trí khác. Mỗi yếu tố đều được cân nhắc để không lấn át vẻ đẹp tự nhiên của hoa, đồng thời tạo nên tổng thể thanh thoát, tinh tế.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Sản phẩm cốc hoa bất tử Việt Uyên đã được công nhận đạt chất lượng OCOP 3 sao. Đây là hướng phát triển góp phần gia tăng giá trị cho hoa tươi thông qua chế biến, sáng tạo sản phẩm thủ công và đáp ứng nhu cầu trang trí, quà tặng của thị trường.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Giá trị kinh tế của hoa được nâng lên đáng kể sau quá trình chế tác. Từ những bông hoa tươi có giá chỉ vài nghìn đồng, qua nhiều công đoạn xử lý và hoàn thiện, chúng trở thành sản phẩm trang trí có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Nghệ thuật chế tác hoa tươi bất tử

Từ những bông hoa tươi mong manh, qua đôi bàn tay khéo léo và quy trình chế tác tỉ mỉ, cơ sở sản xuất hoa bất tử Việt Uyên đã tạo nên những sản phẩm lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên vượt qua giới hạn thời gian. Mỗi cốc hoa bất tử không chỉ là thành quả của kỹ thuật và sự sáng tạo, mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự gắn kết và những giá trị tốt đẹp được nâng niu qua năm tháng.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Vẻ đẹp #hoa tươi #Nghệ thuật #Ứng dụng #Màu sắc #những bông hoa #công nghệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Một phút lầm đường, một đời mở lối

Một phút lầm đường, một đời mở lối

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từng chật vật tìm việc sau những năm chấp hành án phạt tù, anh Trần Văn Sùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Nga Thắng hiểu một cơ hội làm ăn quý giá đến nhường nào. Khi gây dựng được cơ nghiệp từ nghề đá, anh đón nhận những người cùng cảnh ngộ, dạy...
Gương nông dân dân tộc Mường làm kinh tế giỏi

Gương nông dân dân tộc Mường làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tại xã Cẩm Thạch, anh Phạm Văn Nam, giám đốc HTX miến dong Thuận Tâm Cẩm Liên là điển hình phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ thành công với mô hình sản xuất, chế biến miến dong, anh còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động...
Bảo đảm trật tự đô thị tại phường Hàm Rồng: Chính quyền quyết liệt, người dân chủ động

Bảo đảm trật tự đô thị tại phường Hàm Rồng: Chính quyền quyết liệt, người dân chủ động

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Phường Hàm Rồng có diện tích khoảng 21km2, địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp và hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Để bảo đảm công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), phường đã huy động sự tham...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh