Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tổ chức trên toàn quốc với hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh, thành, tôn vinh bản sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tổ chức trên toàn quốc với hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh, thành, tôn vinh bản sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với hơn 400 hoạt động, chương trình tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, có hơn 80 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Với quy mô hơn 400 hoạt động trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được kỳ vọng không chỉ là chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và khơi dậy sức sáng tạo của mỗi địa phương, mỗi cộng đồng trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Cùng với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hướng tới đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#văn hóa Việt Nam #Toàn quốc #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #tổ chức #Tinh thần #hoạt động #Tôn vinh #Phát triển công nghiệp #Địa phương #bản sắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Người cán bộ hội nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Người cán bộ hội nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (tiền thân là Giải thưởng 15 tháng 10) là phần thưởng cao quý do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam trao tặng cho các cán bộ hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hội...
[Podcast] Tản văn: Tháng yêu thương

[Podcast] Tản văn: Tháng yêu thương

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Gió mùa về, mây giăng mờ trên hàng cây trước cửa. Mẹ khẽ nhắc chuẩn bị đem áo quần trong tủ ra xem. Sáng sớm đã thấy hơi sương lành lạnh. Lời mẹ lẫn tiếng lá lạo xạo sau nhà, bỗng thấy dìu dịu chảy những yêu thương cũ kĩ. Tháng mười một se sẽ về -...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh