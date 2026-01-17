Ngày hội trải nghiệm công nghệ số – FSchools Open STEM Day 2026 tại Thanh Hóa

Ngày 17/1, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa tổ chức Ngày hội trải nghiệm công nghệ số – FSchools Open STEM Day 2026, thu hút gần 4.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh đến từ 36 trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia.

Ngày hội trải nghiệm công nghệ số – FSchools Open STEM Day 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa lĩnh vực công nghệ – STEM – trí tuệ nhân tạo (AI). Tại ngày hội, học sinh được trực tiếp tìm hiểu, khám phá các lĩnh vực công nghệ thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan, sinh động; đồng thời giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến công nghệ số, lập trình robotics và ứng dụng AI trong học tập và đời sống. Qua đó, góp phần hình thành tư duy số, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu của thời đại công nghệ cho học sinh.

Đại diện các trường học, đơn vị tham dự Ngày hội.

Học sinh hào hứng với trải nghiệm lập trình robotics.

Điểm nhấn của ngày hội là Triển lãm nghiên cứu khoa học STEMPETITION, giới thiệu nhiều dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, 6 đề tài nghiên cứu tiêu biểu của học sinh FPT School Thanh Hóa đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng công nghệ số, AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có sự tham gia của các gian hàng sáng tạo về công nghệ số đến từ nhiều trường học, đơn vị công nghệ trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường sự kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục STEM cũng như lan tỏa thông điệp liên minh công nghệ - giáo dục.

Chia sẻ tại sự kiện, thầy giáo Vũ Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa cho biết: "FSchools Open STEM Day được nhà trường tổ chức thường niên, nhằm truyền cảm hứng học tập và sáng tạo cho học sinh cũng như đội ngũ giáo viên. Trong bối cảnh công nghệ số, robot và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, việc trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng về công nghệ và kỹ năng số là yêu cầu cấp thiết, giúp các em tự tin thích ứng và làm chủ tương lai".

Ngày hội trải nghiệm công nghệ số – FSchools Open STEM Day 2026 đã góp phần tạo thêm sân chơi học tập bổ ích, khơi dậy niềm đam mê khoa học và công nghệ số cho học sinh; đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Lê Quỳnh