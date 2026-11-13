Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vạn Vinh, xã Hà Trung

Chiều 13/11, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Vạn Vinh, xã Hà Trung.

Các đại biểu và Nhân dân thôn Vạn Vinh dự ngày hội.

Thôn Vạn Vinh hiện có 549 hộ với 2.116 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 33 hộ cận nghèo. Công tác khuyến học, an sinh xã hội được quan tâm; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, an ninh trật tự được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Vạn Vinh.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Vạn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải tặng cán bộ, Nhân dân thôn Vạn Vinh bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong muốn cán bộ và Nhân dân tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, chung sức xây dựng thôn Vạn Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Thế, thôn Vạn Vinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Vạn Vinh.

Nhân dịp này, đồng chí Mai Văn Hải đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Vạn Vinh; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho con đẻ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và tặng 11 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trần Hằng