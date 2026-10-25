Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và Lam Kinh

Hoàng Đông - Phương Đỗ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), du khách sẽ được miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày (23 và 24/11/2026).

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và Lam Kinh

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), du khách sẽ được miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày (23 và 24/11/2026).

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và Lam Kinh

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ là điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa của xứ Thanh.

Theo thông báo của Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, thời gian miễn phí vé tham quan kéo dài từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 24/11/2026. Chính sách được áp dụng tại hai điểm di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, thuộc thôn Xuân Giai, xã Tây Đô và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn.

Việc miễn phí vé tham quan là dịp để người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa của những di sản tiêu biểu trên vùng đất Thanh Hóa. Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và Lam Kinh

Lam Kinh - điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan trong hai ngày hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thành Nhà Hồ và Lam Kinh là những điểm đến có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa của tỉnh, gắn với những dấu mốc lịch sử và giá trị kiến trúc, văn hóa đặc sắc. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các di tích không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị di sản xứ Thanh mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#văn hóa Việt Nam #Di sản thế giới Thành Nhà Hồ #Lam Kinh #Tham quan #Di tích #Du khách #Xã Tây Đô #Ban Quản lý #xã Lam Sơn #quốc gia đặc biệt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Podcast] Truyện ngắn: Đứng giữa lằn ranh

[Podcast] Truyện ngắn: Đứng giữa lằn ranh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có những lằn ranh trong cuộc đời mà khi đứng trước nó, con người không thể chọn bằng trái tim riêng mình. Bởi phía bên này là những người thân yêu nhất, phía bên kia là trách nhiệm, là lời thề, là những điều đã trở thành lẽ sống. Một đêm mưa giữa...
Mở cửa du lịch Thanh Hóa từ kết nối hàng không

Mở cửa du lịch Thanh Hóa từ kết nối hàng không

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Việc bổ sung hãng hàng không khai thác đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và nghiên cứu khôi phục các đường bay nội địa đang được đặt ra, góp phần mở rộng khả năng kết nối thị trường cho du lịch Thanh Hóa. Cùng với mạng lưới hàng không, tần suất...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh