Ngày 21/10, Quốc hội nghe tờ trình sửa đổi luật về hiến tạng, phòng chống thuốc lá

Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và một số dự án luật khác.

Ảnh: QH

Ngày 21/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung:

- Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi);

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung:

- Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi);

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/ngay-21-10-quoc-hoi-nghe-to-trinh-sua-doi-luat-ve-hien-tang-phong-chong-thuoc-la-100261020233525781.htm