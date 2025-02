Ngành nông nghiệp tích cực cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh

Nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa đang tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện các điểm số, thứ hạng, các tiêu chí thành phần, phấn đấu duy trì xếp thứ hạng trong tốp đầu của khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào Xứ Thanh (Hậu Lộc) góp ý nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thời gian qua, ngành NN&PTNT gắn việc nâng hạng DDCI với triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành như chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ... Trong năm 2024, Sở NN&PTNT nhận được 18.672 hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực NN&PTNT và đã giải quyết được 18.443 hồ sơ. Cũng trong năm 2024, thông qua đường dây nóng, sở đã tiếp nhận 7 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ngành NN&PTNT, tất cả các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đều được bộ phận chuyên môn trả lời doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ và được các doanh nghiệp phản hồi tích cực. Các phòng, đơn vị trực thuộc đã cung cấp 371 tin, bài viết như: Các thủ tục hành chính, các biểu mẫu, các loại phí, lệ phí, định mức kinh tế kỹ thuật; các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực; các mô hình sản xuất hiệu quả... Bộ phận tiếp nhận đã kiểm duyệt, tìm kiếm, bổ sung thêm và lựa chọn đăng tải được 265 tin, bài viết trên fanpage DDCI, website và zalo hỗ trợ trực tuyến của Sở NN&PTNT.

Ông Bùi Ngọc Tam, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Quảng Phúc (Quảng Xương), cho biết: “Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các HTX sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, ngành hướng dẫn các HTX xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ; hỗ trợ HTX tiếp cận nhanh các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc của ngành nông nghiệp thẩm định hồ sơ các thủ tục hành chính được giao đảm bảo nhanh chóng, đúng quy trình. Ngoài ra, ngành nông nghiệp quan tâm tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại. Qua đó, giúp các HTX có cơ hội tiếp cận với thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác mới và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh”.

Theo số liệu công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, DDCI của Sở NN&PTNT năm 2023 đạt 85,04 điểm, đứng thứ 4 khối các sở, ngành cấp tỉnh, tăng 12 bậc so với năm 2022. Nhiều chỉ số thành phần thuộc DDCI của Sở NN&PTNT đều tăng, như: chỉ số về Thiết chế pháp lý tăng cao nhất (tăng 17 bậc so với năm 2022); chỉ số Chi phí thời gian và chỉ số Chi phí không chính thức tăng thấp nhất (tăng 8 bậc so với năm 2022)... Trong năm 2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình chưa công bố DDCI của khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hiện Sở NN&PTNT tiếp tục nâng cao điểm số DDCI, cải thiện các chỉ số thành phần có đánh giá kết quả thấp, tập trung nâng cao các chỉ số thành phần, như về tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và vai trò của người đứng đầu; chi phí thời gian; chỉ số chi phí không chính thức; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ số thiết chế pháp lý...

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường: "Xác định nhiệm vụ nâng cao DDCI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, các phòng, đơn vị thuộc sở đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực NN&PTNT. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch hành động số 56/KHHĐ-SNN&PTNT ngày 10/7/2024 của đơn vị. Đặc biệt, thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số thành phần trong năm vừa qua được doanh nghiệp đánh giá chưa cao. Thực hiện nghiêm túc quy định “3 không” trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân góp phần cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho cá nhân, HTX, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Đơn vị thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết trên website và trên trang

fanpage của sở về định hướng phát triển của ngành, các quy hoạch, quy định của pháp luật, cơ chế chính sách, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất hiệu quả... để phục vụ người dân và doanh nghiệp; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp".

Bài và ảnh: Lê Hợi