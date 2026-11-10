Nga: Thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ ngay lập tức giúp giảm giá nhiên liệu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cho biết thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ và thị trường thế giới đã được triển khai và bước đầu góp phần kéo giảm giá nhiên liệu.

Theo thông tin được truyền thông Nga đăng tải ngày 10/11, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga có cách tiếp cận khác với phương Tây khi không sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm gây sức ép chính trị đối với những quốc gia được xem là đối thủ hoặc đối thủ cạnh tranh.

Theo ông Lavrov, kể từ năm 2022, Nga đã cung cấp cho châu Âu lượng tài nguyên năng lượng trị giá 320 tỷ USD. Ông nhấn mạnh thỏa thuận giữa lãnh đạo Nga và Mỹ về việc tạm đình chỉ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga là một đóng góp quan trọng đối với an ninh năng lượng. Theo ông, việc thực hiện thỏa thuận đã bắt đầu và ngay lập tức giúp giá nhiên liệu giảm xuống.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo thỏa thuận, theo đó Nga sẽ xuất khẩu ngay 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng sang Mỹ và các thị trường quốc tế. Tiếp đó, Nga dự kiến cung cấp 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn ngay sau đó. Động thái này nhằm góp phần hạ giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Để tạo điều kiện thực hiện thỏa thuận, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu của Moskva.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga đang nỗ lực ổn định thị trường năng lượng thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển cân bằng và bền vững của các quốc gia cũng như các khu vực kinh tế lớn.

Tuy nhiên, ông Lavrov không đưa ra số liệu cụ thể về mức giảm giá dầu diesel. Theo dữ liệu thị trường, giá dầu diesel giao dịch kỳ hạn tại Mỹ đã giảm khoảng 11% kể từ khi thỏa thuận được công bố.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva đang tiến hành dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch. Theo đó, Nga dự kiến cung cấp 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, nước này đặt mục tiêu nâng khối lượng xuất khẩu lên 3 triệu tấn mỗi tháng.

Thúy Hà