Nga Sơn phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nga Sơn đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện, qua đó đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo xã Nga Liên thăm mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Vũ Văn Phượng ở thôn 5.

Về xã Nga Trung những ngày đầu tháng 9, chúng tôi cảm nhận được sự đổi mới từng ngày của vùng quê nơi đây. Có được thành quả ấy là nhờ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương. Phó bí thư đảng ủy kiêm trưởng khối dân vận xã Nga Trung Nguyễn Văn Dịp chia sẻ: “Chúng tôi xác định, tất cả công việc trong xã đều do “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vì vậy, trong quá trình triển khai, các chủ trương, kế hoạch, lộ trình thực hiện, nhất là việc huy động sức dân trong công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng XDNTM nâng cao đều được xã, thôn công khai để Nhân dân biết, bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến và quyết định phương án. Mặt khác, hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của tổ chức mình”. Với sự đồng thuận, nhất trí của người dân, hiện bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 58,2 triệu đồng/năm; Nga Trung đã hoàn thành 10 tiêu chí xã NTM nâng cao".

Trong hành trình tiến đến xã NTM kiểu mẫu, cấp ủy đảng, chính quyền xã Nga An xác định việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, phát triển kinh tế là điều kiện cần và đủ để quyết định sự thành công. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xã đã xây dựng lộ trình thực hiện, mức huy động nguồn lực từ Nhân dân trong từng giai đoạn. Phát huy QCDC ở cơ sở, cùng với việc công khai để Nhân dân được biết chủ trương, kế hoạch, xã đã tổ chức các hội nghị để người dân tham gia bàn bạc, quyết định và trực tiếp giám sát khi triển khai xây dựng các công trình, phần việc tại địa phương... Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với dân vận khéo, Nga An đã huy động các nguồn lực gần 314 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, phát triển kinh tế. Hiện cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần tăng giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm. Đời sống của Nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, hộ khá, hộ giàu chiếm trên 80%. Từ cuối năm 2022, xã Nga An không còn hộ nghèo. 5 năm liên tục Nga An đã được UBND huyện Nga Sơn công nhận và giữ vững danh hiệu “Xã văn hóa”, 85,8% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục. Tháng 8/2024, xã Nga An đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Đây cũng là xã đầu tiên của huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Nga Sơn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở các xã. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện còn tập trung đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về sơ sở với tinh thần “gần dân, sát dân”, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Điển hình là trong huy động nguồn lực XDNTM, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến gần 7.200m2 đất ở, trị giá 22,9 tỷ đồng và gần 1.100m2 các công trình trên đất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. Riêng 8 tháng năm 2024, đã vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều dự án quan trọng của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện, với tổng diện tích gần 60,4ha. Cũng trong năm 2024, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 197 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đặc biệt là đã tổ chức thành công mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở 24/24 đơn vị...

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn Lê Ngọc Hợp, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực, tạo ra chuyển biến tốt về nếp nghĩ, cách làm, cũng như phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Để tiếp tục cụ thể hóa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện gắn với việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trong thời gian tới, huyện Nga Sơn tập trung làm tốt công tác dân vận chính quyền để vận động, huy động nguồn lực to lớn trong Nhân dân để triển khai chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và trong nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ở tất cả các loại hình và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC các cấp một cách thực chất, hiệu quả.

Bài và ảnh: Phan Nga