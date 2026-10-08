Năng lượng xanh - hướng đi bền vững trong sản xuất nước sạch

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng và áp lực giảm phát thải trở thành yêu cầu cấp thiết, việc ứng dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất không còn là xu hướng, mà đã trở thành lựa chọn mang tính chiến lược. Trước xu hướng đó, Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân (xã Hoằng Giang) đã tiên phong đưa điện mặt trời mái nhà vào vận hành, từng bước “xanh hóa” hoạt động sản xuất nước sạch.

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân (xã Hoằng Giang) kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Được đầu tư với tổng mức hơn 100 tỷ đồng, Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân có công suất thiết kế 6.500m3/ngày, đêm; hiện đang cung cấp nước sạch cho hơn 10.000 khách hàng tại các xã khu vực Hoằng Giang, Hoằng Phú và một phần xã Hoằng Sơn. Đây là một trong những công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn.

Tuy nhiên, cũng như nhiều nhà máy cấp nước khác, chi phí điện năng luôn là một trong những yếu tố đầu vào lớn, chiếm khoảng 15% giá thành sản xuất. Hệ thống bơm, xử lý, lọc nước vận hành liên tục khiến nhu cầu điện năng duy trì ở mức cao. Khi giá điện có xu hướng tăng, áp lực chi phí càng trở nên rõ rệt, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp thay thế hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, từ năm 2021, nhà máy đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động một phần nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Đây không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bước đi mang tính dài hạn.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc điều hành nhà máy, việc triển khai hệ thống điện mặt trời khá thuận lợi nhờ tận dụng được diện tích mái bằng của khu nhà lọc. Đây là không gian sẵn có, không phát sinh chi phí mặt bằng, đồng thời đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lắp đặt. Giai đoạn đầu, đơn vị đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống với quy mô phù hợp. Sau khi đánh giá hiệu quả thực tế, tháng 4/2026, đơn vị tiếp tục đầu tư 300 triệu đồng để mở rộng công suất, tối ưu hóa khả năng khai thác nguồn năng lượng.

Đến nay, với công suất khoảng 100kWp, hệ thống điện mặt trời đã giúp nhà máy giảm chi phí điện năng cho hoạt động sản xuất từ 25 - 30 triệu đồng/tháng. Theo tính toán, với nguồn điện năng thu được như hiện nay, đơn vị sẽ thu hồi vốn đầu tư trong vòng 7 năm; khấu hao công trình kéo dài trong vòng khoảng 30 năm. Điều này cho thấy hiệu quả đầu tư rõ rệt cả về kinh tế lẫn môi trường.

Không chỉ dừng lại ở việc tiết giảm chi phí, việc sử dụng năng lượng mặt trời còn mang lại lợi ích môi trường. Trong bối cảnh ngành cấp nước gắn chặt với yếu tố môi trường, việc lựa chọn nguồn năng lượng sạch càng có ý nghĩa đặc biệt.

“Sản xuất nước sạch không chỉ là cung cấp sản phẩm thiết yếu, mà còn phải đảm bảo trách nhiệm với môi trường. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn đầu tư điện mặt trời”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Song song với việc ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo, nhà máy tiếp tục chú trọng đầu tư, nâng cấp công nghệ xử lý nước theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa quy trình vận hành. Đồng thời, đơn vị từng bước số hóa công tác quản lý thông qua việc áp dụng phần mềm Cityword trong quản lý khách hàng và tài sản, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính minh bạch dữ liệu.

Thực tế cho thấy, mô hình điện mặt trời mái nhà ngày càng phát triển nhanh, thêm chủ động nguồn điện tại chỗ. Đến hết tháng 8/2026, Thanh Hóa đã có 1.202 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất đạt 27,02 MW.

Bài và ảnh: Minh Hiền