Nâng hiệu quả khai thác Trạm xử lý nước thải Quảng Phú

Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hư hỏng, xuống cấp, chưa được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, mạng lưới thu gom đứt gãy là hiện trạng diễn ra tại Trạm xử lý nước thải Quảng Phú, gây nhiều khó khăn cho hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt của 3 phường Hạc Thành, Quảng Phú và Đông Quang.

Nhiều máy móc thiết bị tại Trạm xử lý nước thải Quảng Phú hư hỏng, xuống cấp.

Hệ thống thu gom đứt gãy giảm hiệu quả thu gom

Trạm xử lý nước thải Quảng Phú có công suất 15.000m3/ngày đêm, do UBND phường Quảng Phú quản lý, Công ty CP Môi trường CTCenvi trúng thầu vận hành trạm, với công suất thực tế xử lý giai đoạn 1 là 3.500m3/ngày đêm. Trạm áp dụng công nghệ xử lý sinh học tập trung, nước thải sinh hoạt được thu gom, dẫn theo hệ thống cống, bơm về trạm xử lý, được lắng sinh học để loại bỏ chất ô nhiễm, đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Tuy nhiên, hiện nay, 2/4 máy bơm đầu vào tại nhà máy chính bị hỏng không hoạt động được. Toàn bộ 4 máy bơm hồi lưu bùn, nước, vách ngăn bê tông hồ hoàn thiện và hồ khử ni-tơ bị vỡ, dừng hoạt động. Hệ thống các trạm bơm chuyển bậc có nhiệm vụ thu gom, chuyển nước thải từ các lưu vực về nhà máy chính bị xuống cấp, hư hỏng khiến nước thải sinh hoạt bị dội ngược hoặc xả tràn trực tiếp ra môi trường trước khi về tới nhà máy xử lý.

Đáng chú ý, Trạm xử lý nước thải Quảng Phú có hai tuyến thuộc mạng lưới đường ống thu gom nước thải về trạm xử lý, gồm tuyến cống chính cấp 1, cấp 2 dài khoảng 8,5km dọc các trục đường Đội Cung, Trường Thi, Mai An Tiêm và sông Nhà Lê đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, mạng lưới cống thu gom cấp 3 tại các khu dân cư hiện hữu chưa được xây dựng đồng bộ, đứt gãy và thiếu kết nối liên tục từ hộ dân ra cống chính.

Ông Vũ Viết Hưng, Quản lý Trạm xử lý nước thải Quảng Phú, cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với phường Quảng Phú khảo sát thực địa, kết quả cho thấy, hiện nay có một số vị trí nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, xả trực tiếp ra kênh Nhà Lê và sông Bến Ngự. Khi có mưa lớn, nước mưa chảy tràn hòa lẫn nước thải chung một đường ống chảy trực tiếp ra sông, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nước và giảm hiệu quả thu gom của trạm xử lý”.

Sớm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị

Định hướng xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng, tại khu vực đô thị TP Thanh Hóa (cũ) đến năm 2040, nhu cầu xử lý dự báo khoảng 135.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, công suất thực tế của Trạm xử lý nước thải Quảng Phú giai đoạn 1 quá nhỏ, mới đáp ứng 2,59% nhu cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Quảng Phú, cho biết: “Việc đầu tư, sửa chữa, nâng công suất của trạm đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt không chỉ với phường Quảng Phú mà còn đối với toàn khu vực trung tâm của tỉnh. Với chức năng đơn vị quản lý, phường đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, bao gồm thay thế máy bơm đầu vào hỏng, sửa chữa máy bơm hồi lưu, hệ thống tủ điện, khắc phục vách ngăn hồ hoàn thiện/hồ khử ni-tơ và cải tạo, nâng cấp thiết bị/nguồn điện cho các trạm bơm chuyển bậc”.

Bên cạnh đó, phường sẽ rà soát, xây dựng các tuyến cống bao và giếng tách nước thải tại các điểm xả ven kênh Nhà Lê và sông Bến Ngự để đấu nối thu gom triệt để nước thải sinh hoạt đưa về nhà máy xử lý, không xả trực tiếp ra mương, sông; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường cho Trạm xử lý nước thải Quảng Phú theo đúng quy định. Đồng thời, lập dự toán và triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Để nâng cao hiệu quả của việc xử lý nước thải đô thị, theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, giải pháp trước mắt, đối với các khu vực đô thị hiện hữu sẽ xây dựng các tuyến cống bao, giếng tách nước thải để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt đưa về các nhà máy/trạm xử lý tập trung, chấm dứt tình trạng nước thải chảy trực tiếp ra kênh Nhà Lê, sông Bến Ngự.

Về lâu dài, từng bước đầu tư hoàn thiện, tiến tới tách riêng hoàn toàn 2 hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa riêng biệt tại tất cả các đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thống nhất mô hình quản lý vận hành chính quyền 2 cấp theo nguyên tắc phân định rõ UBND cấp xã, phường làm đại diện chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật thoát nước đô thị; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp làm đại diện chủ sở hữu hạ tầng; bắt buộc tổ chức đấu thầu công khai dịch vụ vận hành trạm xử lý nước thải tập trung và ký hợp đồng dài hạn.

Bài và ảnh: Lan Anh