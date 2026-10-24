Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho trẻ

Những thói quen sinh hoạt, học tập chưa hợp lý cùng việc sử dụng thiết bị điện tử ngày càng phổ biến đang làm gia tăng nguy cơ mắc các tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường. Vì vậy, trang bị kiến thức chăm sóc mắt và chủ động phát hiện sớm những bất thường về thị lực là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho trẻ.

Tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường ngày càng gia tăng, đặc biệt ở khu vực đô thị.

Trong hai ngày 23 và 24/10, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã tổ chức khám sàng lọc các tật khúc xạ cho hơn 500 học sinh Trường THCS Triệu Lộc. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều học sinh có tật khúc xạ nhưng trước đó chưa được phát hiện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường và gia đình phối hợp đưa các em đi khám chuyên khoa, được tư vấn và điều chỉnh thị lực phù hợp.

Bên cạnh kiểm tra thị lực, phát hiện những bất thường về mắt, các bác sĩ của Bệnh viện mắt Thanh Hóa còn truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn học sinh cách chăm sóc và bảo vệ thị lực, xây dựng thói quen học tập, sinh hoạt khoa học.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Lộc chia sẻ: “Chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh được kiểm tra, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về thị lực. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động truyền thông, các em cũng được trang bị kiến thức để biết cách chăm sóc, bảo vệ mắt, điều chỉnh những thói quen chưa phù hợp trong học tập và sinh hoạt”.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khám sàng lọc tật khúc xạ cho hơn 500 học sinh Trường THCS Triệu Lộc, xã Triệu Lộc.

Có 2 nguyên nhân chính gây ra các tật khúc xạ ở trẻ là di truyền và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền chiếm tỷ lệ không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do môi trường, thói quen sinh hoạt, học tập không hợp lý.

Một thực trạng đáng lo ngại là rất nhiều trẻ mắc các tật khúc xạ nhưng không được phát hiện sớm, khiến bệnh diễn tiến nặng, việc điều trị để nâng thị lực cho trẻ rất khó khăn; thậm chí nhiều trường hợp không còn cơ hội điều trị. Bởi vậy, phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu nhận biết trẻ bị tật khúc xạ, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ.

Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa phát biểu tại buổi khám sàng lọc và truyền thông - Giáo dục sức khỏe tại Trường THCS Triệu Lộc.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Nhãn nhi, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa lưu ý: “Phụ huynh và giáo viên cần chú ý những biểu hiện của trẻ như nhìn mờ, thường xuyên nheo mắt, cúi sát khi đọc sách hoặc viết bài, phải tiến lại gần bảng mới nhìn rõ, hay nghiêng đầu khi quan sát. Một số trẻ còn có biểu hiện mỏi mắt, nhức đầu sau thời gian học tập hoặc sử dụng thiết bị điện tử. Khi nhận thấy những dấu hiệu này, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám, xác định chính xác tình trạng thị lực và có hướng điều chỉnh phù hợp. Không nên chủ quan hoặc tự ý cắt kính cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ”.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh tật khúc xạ, trẻ cần ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách phù hợp giữa mắt với sách vở, bảo đảm đủ ánh sáng khi học tập; hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử trong thời gian dài, đặc biệt là việc nhìn gần liên tục. Sau mỗi khoảng thời gian học tập, trẻ nên dành thời gian nghỉ mắt, nhìn ra xa và tăng cường các hoạt động ngoài trời phù hợp với điều kiện thời tiết, sức khỏe.

Rất nhiều trẻ mắc các tật khúc xạ nhưng không được phát hiện sớm.

Đối với những học sinh đã được xác định mắc tật khúc xạ, việc đeo kính cần tuân theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Trẻ cũng cần tái khám theo lịch hẹn để theo dõi thị lực, điều chỉnh kính khi cần thiết và được tư vấn các biện pháp kiểm soát cận thị phù hợp.

Ngoài tật khúc xạ, còn một số bệnh về mắt thường gặp ở trẻ em đó là: lác mắt, dị ứng mắt, tắc tuyến lệ, sụp mí, rối loạn điều tiết... Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, số lượng bệnh nhi đến khám các bệnh về mắt gia tăng nhanh trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Nhãn nhi, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa trao đổi thêm: “Để bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho trẻ, phụ huynh cần hướng dẫn các em hình thành thói quen vệ sinh mắt đúng cách, rửa tay thường xuyên, tránh dụi mắt bằng tay bẩn và không dùng chung khăn mặt, vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó, cần khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là rau xanh và trái cây. Phụ huynh cũng cần chú ý những dấu hiệu bất thường như mắt đỏ, đau, chảy nước mắt, nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng để đưa trẻ đi khám kịp thời. Trẻ nên khám mắt định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần. Việc kiểm tra mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, từ đó có hướng điều trị và chăm sóc phù hợp, bảo vệ thị lực cho trẻ”.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em lứa tuổi học đường nên khám mắt định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần.

Bảo vệ đôi mắt cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong mỗi gia đình, lớp học. Phát hiện sớm tật khúc xạ, chăm sóc mắt đúng cách và duy trì kiểm tra thị lực định kỳ sẽ góp phần giúp học sinh bảo vệ thị lực, học tập hiệu quả và phát triển khỏe mạnh.

Nhiều bệnh lý về mắt ở trẻ có thể được phòng tránh hoặc điều trị hiệu quả, nhưng điều quan trọng là phải được can thiệp sớm, đúng cách, giúp phục hồi thị lực tốt. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến giảm thị lực, mù lòa hoặc gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, phụ huynh cần hết sức chú ý đến dấu hiệu trẻ bị bệnh về mắt để kịp thời đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt.

Thùy Dung