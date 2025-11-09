Nâng bước học sinh, sinh viên nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (Quyết định 29) của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) để hỗ trợ trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã trở thành trợ lực nâng bước học sinh, sinh viên nghèo trên con đường theo đuổi ước mơ, tạo dựng tương lai.

Khách hàng đầu tiên được Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn giải ngân nguồn vốn vay theo Quyết định 29.

Là khách hàng đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ, hộ ông Vũ C. Cường, tổ dân phố số 11, phường Bỉm Sơn có con trai là Vũ Lê V. Anh, hiện là sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải được duyệt vay 352 triệu đồng, mỗi năm được giải ngân 88 triệu đồng với lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm.

Ông Vũ C. Cường chia sẻ: “Số tiền được vay mỗi năm sẽ giúp gia đình tôi trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác cho con. Sau 1 năm khi con học xong, ra trường đi làm mới phải hoàn trả khoản vay nên gia đình chúng tôi rất yên tâm, phấn khởi”.

Có mặt tại trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hoằng Hóa để hoàn tất thủ tục và nhận tiền giải ngân khoản vay dành cho học sinh, sinh viên học ngành STEM, chị Trịnh T. Huyền, thôn Thị Tứ, xã Hoằng Phú có con trai là Lê T. T. Châu, hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Kỹ thuật, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ: “Gia đình tôi có con gái lớn đang học năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại thương. Năm nay, con trai thứ lại vào đại học. Bên cạnh niềm vui con đỗ đại học là nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt của các con. Tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi ngành học STEM, tôi đã được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và được vay tổng số tiền 405 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác cho con trong suốt thời gian học. Được vay vốn với lãi suất thấp đã giúp giảm áp lực kinh tế cho gia đình tôi rất nhiều”.

Theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành STEM được vay vốn tín dụng để trang trải toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng và hỗ trợ khác) cùng với sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học thì không yêu cầu tài sản bảo đảm. Việc giải ngân được thực hiện theo từng năm học với lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hoằng Hóa, Lê Thanh Sơn, cho biết: “Đây là chương trình tín dụng ưu đãi mới, do vậy, NHCSXH Hoằng Hóa đã khẩn trương tuyên truyền về điểm mới, các điều kiện đối với người vay đến từng đơn vị ủy thác các xã và tổ tiết kiệm, vay vốn thôn, xóm... Đồng thời, NHCSXH đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng giải ngân vốn vay đáp ứng nhu cầu của người học ngay từ đầu năm học mới, qua đó, góp phần cùng với các địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Từ đầu tháng 9/2025 đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH Hoằng Hóa đã giải ngân vốn vay cho 23 sinh viên với tổng số tiền 1 tỷ 650 triệu đồng, là đơn vị có dư nợ cao nhất toàn tỉnh”.

Tính đến ngày 31/10/2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết hồ sơ cho vay vốn đối với 208 khách hàng, tổng tiền vay là trên 16 tỷ đồng, kịp thời giải ngân, giúp các em học sinh, sinh viên vững bước tới giảng đường, hướng đến tương lai tươi sáng.

Việc nhiều học sinh, sinh viên, học viên được tiếp cận nguồn vốn vay ngành học STEM sẽ mở ra cơ hội cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường, theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán, hiện thực hóa ước mơ học tập, nghiên cứu chuyên sâu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Linh Hương