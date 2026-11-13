Na Mèo phát triển sinh kế bền vững từ nuôi thủy sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng và lợi thế về tài nguyên nước, những năm qua, xã Na Mèo đã tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Diện tích ao nuôi cá của gia đình ông Vi Văn Châm, ở xóm Hiềng, bản Tân Lập, xã Na Mèo mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Gia đình ông Vi Văn Châm ở xóm Hiềng, bản Tân Lập từ nhiều năm nay luôn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2022, nhận thấy lợi thế về nguồn nước và nhu cầu của thị trường về nguồn thủy sản nước ngọt, như: cá trôi, trắm... khá lớn nên ông bắt đầu đào ao, thả cá. Trên 2ha diện tích vườn đồi của gia đình, ngoài xây dựng chuồng nuôi lợn, gà, vịt ông đào 1.500m2 ao để thả cá giống và cá thương phẩm.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu làm sạch lòng ao, xử lý nguồn nước đến lựa chọn con giống khỏe mạnh, mô hình nuôi cá của gia đình ông phát huy hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, ông Châm còn áp dụng mô hình xen canh, nuôi kết hợp nhiều tầng nước nhằm tối ưu hóa lượng thức ăn và diện tích mặt nước. Thức ăn cho cá được tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp như cỏ tận dụng ngoài vườn, ngô, sắn. Nhờ đó, chi phí đầu tư đầu vào giảm bớt đáng kể, giúp nâng cao lợi nhuận trên mỗi vụ thu hoạch.

Ông Vi Văn Châm, cho biết: “Sau khi tìm hiểu nhiều mô hình phát triển sản xuất thì gia đình lựa chọn nuôi cá nước ngọt, bởi kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, chỉ cần xử lý nguồn nước và chọn con giống chuẩn thì cá sẽ nhanh lớn, ít dịch bệnh”.

Được biết, mỗi năm, 2 ao cá của gia đình ông Châm cho thu hoạch từ 2 - 3 tạ cá giống và hàng tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu khoảng 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập này không chỉ mang lại sự ổn định tài chính, giúp gia đình trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất, mà còn tạo tiền đề vững chắc để ông tiếp tục mở rộng quy mô.

Không chỉ hộ gia đình ông Vi Văn Châm mà trên địa bàn xã Na Mèo có hàng trăm hộ gia đình tùy vào điều kiện thực tế đã tận dụng tối đa quỹ đất, mở rộng diện tích ao nuôi cá phù hợp. Không dừng lại ở phương thức nuôi truyền thống, các hộ dân đã chủ động dẫn nguồn nước suối tự nhiên vào ao, tạo môi trường nước lưu thông liên tục giúp cá sinh trưởng nhanh, thịt chắc. Đồng thời, nuôi thả kết hợp nhiều đối tượng, nhiều tầng nước giúp tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, lá sắn, giảm đáng kể chi phí đầu vào. Cùng với đó, một số hộ đã chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, quản lý ao nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Ông Ngân Phúc Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết: “Xã xác định nuôi trồng thủy sản nước ngọt là một trong những mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, xã sẽ tập trung rà soát quỹ đất, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản nước ngọt để hỗ trợ Nhân dân mở rộng diện tích. Đồng thời, xã sẽ tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xây dựng thương hiệu thủy sản sạch cho địa phương”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đã đạt khoảng 7,6ha. 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trên toàn xã đạt 4,5 tấn. Việc duy trì và phát triển các diện tích nuôi cá không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu tại chỗ mà còn tạo thêm việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Với tiềm năng và hiệu quả từ nuôi thủy sản nước ngọt, thời gian tới, UBND xã Na Mèo sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng thủy sản. Đồng thời, lồng ghép các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, con giống để đưa nuôi cá nước ngọt trở thành trụ nguồn sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Bài và ảnh: Lê Thanh