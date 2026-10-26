Mỹ tuyên bố hỗ trợ các nước vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỷ thùng dầu qua eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/10 cho biết lực lượng nước này đã hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh xuất khẩu hơn 1,5 tỷ thùng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ mùa Hè, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải và thị trường năng lượng quốc tế.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết hơn 3.000 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ trong sáu tháng qua. Theo cơ quan này, hơn 95% số tàu lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược nói trên đã đi qua an toàn.

Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho biết các tuyến hàng hải chính tại eo biển hiện không còn thủy lôi của Iran, đồng thời ghi nhận nỗ lực của lực lượng Mỹ trong việc bảo đảm hoạt động lưu thông. Những thông tin này được CENTCOM công bố; hiện chưa có dữ liệu độc lập được dẫn kèm để xác nhận toàn bộ số liệu và đánh giá trên.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới, nơi thường xuyên có khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu, chi phí vận tải và giá năng lượng quốc tế.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong năm 2025, trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển mỗi ngày qua eo biển Hormuz, tương đương khoảng 25% lượng dầu giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Phần lớn lượng dầu này được đưa tới các thị trường châu Á.

Dữ liệu của công ty theo dõi vận tải biển Kpler, được Reuters công bố đầu tháng 10, cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã phục hồi lên mức trước xung đột trong một số ngày của tháng 9. Tuy nhiên, hoạt động vận tải vẫn đối mặt rủi ro an ninh và chi phí cao, trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến tàu chở dầu tiếp tục được ghi nhận tại khu vực. Diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi các quốc gia nhập khẩu dầu phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải này.

Lê Hà.