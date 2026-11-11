Mỹ thất lạc hơn 1 triệu phụ tùng dự phòng của tiêm kích F-35

Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết hơn 1 triệu phụ tùng dự phòng của dòng tiêm kích tàng hình F-35 đang trong tình trạng không xác định được vị trí, với tổng trị giá khoảng 85 triệu USD. Cơ quan này cảnh báo những bất cập trong công tác theo dõi và quản lý kho phụ tùng có thể làm gia tăng nguy cơ thất thoát, lãng phí và trộm cắp.

Ngày 10/11, tạp chí chuyên ngành quân sự Air & Space Forces dẫn báo cáo của GAO cho biết hơn 1 triệu phụ tùng dự phòng của tiêm kích F-35 đã bị thất lạc, với tổng giá trị ước tính 85 triệu USD. GAO chỉ trích đơn vị quản lý chương trình F-35 thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác định được vị trí của số phụ tùng này, dù vấn đề đã được cơ quan kiểm toán nêu ra từ năm 2023.

Theo báo cáo, Mỹ hiện không duy trì được hồ sơ theo dõi đầy đủ đối với khoảng 26 triệu phụ tùng dự phòng của F-35, trị giá 31 tỷ USD, được phân bổ trên toàn thế giới. GAO đánh giá các hồ sơ hiện có của đơn vị quản lý chương trình F-35 cũng thiếu chính xác, không đầy đủ và không được cập nhật theo thời gian thực.

Chương trình F-35 được thiết kế để các đơn vị tham gia của quân đội Mỹ, đối tác quốc tế và các quốc gia mua loại máy bay này cùng sử dụng một nguồn phụ tùng dự phòng chung, bao gồm động cơ, lốp, thiết bị hỗ trợ, bu-lông và ốc vít. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán nhận định các đơn vị quản lý chưa nắm được chính xác số lượng cũng như vị trí lưu trữ những phụ tùng này.

GAO ước tính khoảng 70% lượng phụ tùng dự phòng thuộc kho của Bộ Quốc phòng Mỹ được lưu giữ tại các cơ sở của chính phủ, trong khi 30% còn lại nằm tại các địa điểm thuộc quyền sở hữu của nhà thầu.

Trong báo cáo, GAO cảnh báo nếu không triển khai các quy trình giám sát tình trạng thất lạc phụ tùng, Mỹ sẽ không thể xác định đầy đủ quy mô thất thoát, đồng thời giảm khả năng hạn chế những vụ việc tương tự trong tương lai. Tình trạng này cũng làm suy yếu năng lực phát hiện gian lận, lãng phí hoặc hành vi trộm cắp. Cơ quan này khuyến nghị Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng quy trình theo dõi và quản lý các phụ tùng F-35 bị thất lạc; tổ chức hướng dẫn, đào tạo để cán bộ phụ trách tài sản thực hiện đúng trách nhiệm; đồng thời quy định rõ hơn các yêu cầu và phương thức thực hiện nhiệm vụ của những cán bộ này.

Bích Hồng