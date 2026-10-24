Mỹ nới thuế một số mặt hàng Canada trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, trong khi áp thuế với một số sản phẩm khác. Động thái diễn ra chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tăng trưởng kinh tế Canada.

Theo thông báo ngày 23/10 của Nhà Trắng, việc điều chỉnh thuế quan sẽ áp dụng với một số mặt hàng, trong đó có ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh. Tuy nhiên, Mỹ đồng thời áp thuế đối với các mặt hàng mới, bao gồm thảm, một số loại van và sản phẩm phế thải. Các biện pháp thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/10.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, đại diện bang Maine, cho biết bà đã vận động để đạt được các ngoại lệ thuế quan đối với những sản phẩm quan trọng đối với ngành nông nghiệp của bang, trong đó có các nhà sản xuất việt quất, khoai tây, táo và rong biển.

Bà Collins cũng nhấn mạnh nhiều nông dân tại Maine phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng, vật liệu đóng gói và các sản phẩm nhập khẩu từ Canada do những mặt hàng này không có sẵn từ các nhà cung cấp Mỹ hoặc khó thay thế nếu không phát sinh chi phí đáng kể.

Động thái trên diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Dân chủ tìm cách giành quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa. Bang Maine, nằm dọc biên giới Mỹ - Canada, chịu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump.

Phản hồi về các biện pháp thuế quan mới, Bộ trưởng phụ trách thương mại Mỹ - Canada của Canada, ông Dominic LeBlanc, cho biết Ottawa ghi nhận những điều chỉnh gần đây của Washington. Ông khẳng định Canada vẫn sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên tinh thần xây dựng và thiện chí, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá các biện pháp mới.

Mỹ và Canada có quan hệ kinh tế gắn kết chặt chẽ, với khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada hướng tới thị trường Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ hồi tháng 8, khiến chính quyền Tổng thống Trump áp dụng thêm nhiều biện pháp thuế quan. Theo thông tin được công bố, các biện pháp thuế quan Mỹ áp dụng sau khi đàm phán đổ vỡ ảnh hưởng đến lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD, tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ.

Bích Hồng