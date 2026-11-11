Mỹ: Nghị sĩ Jim Jordan được bầu làm lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện

Ngày 10/11, nghị sĩ Jim Jordan, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã được bầu làm lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 120, thay thế ông Steve Scalise. Động thái này được đánh giá cho thấy đảng Cộng hòa đang lựa chọn lập trường cứng rắn hơn trong bối cảnh chuẩn bị bước vào thế thiểu số tại Hạ viện.

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu kín ngày 10/11, ông Jim Jordan giành được 106 phiếu, so với 73 phiếu dành cho ông Steve Scalise, qua đó trở thành lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện trong năm tới.

Ông Jordan, 62 tuổi, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, là một trong những đồng minh trung thành và có lập trường cứng rắn nhất của Tổng thống Donald Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nghị sĩ này giữ vai trò nổi bật trong việc bảo vệ tổng thống trước các nỗ lực luận tội do đảng Dân chủ khởi xướng. Trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm 2021, ông Trump đã trao cho ông Jordan Huân chương Tự do Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Theo CNN, việc lựa chọn một trong những nhân vật có quan điểm cứng rắn nhất làm gương mặt đại diện cho phe Cộng hòa là tín hiệu rõ ràng cho thấy đảng này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thay vì thỏa hiệp với đảng Dân chủ trong năm tới.

Tuy nhiên, quyết định trên cũng làm dấy lên lo ngại trong một bộ phận đảng viên Cộng hòa rằng phong cách đối đầu của ông Jordan có thể khiến các cử tri ôn hòa, vốn đã quay lưng với ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, tiếp tục xa rời đảng này. Điều đó có thể gây bất lợi cho mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, khi đảng Cộng hòa cần thu hút thêm sự ủng hộ tại các bang có tính cạnh tranh cao.

Phản ứng về kết quả bầu chọn, Chủ tịch Hạ viện sắp mãn nhiệm Mike Johnson bày tỏ tin tưởng ông Jordan sẽ đảm nhiệm tốt vai trò mới, mô tả nghị sĩ này là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy, có khả năng dung hòa và kiên định. Ông Johnson cho rằng phe Cộng hòa sẽ đoàn kết để chuẩn bị cho những thách thức trong nhiệm kỳ Quốc hội tới, đồng thời dự báo đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự mà ông đánh giá là gây bất lợi cho người dân Mỹ.

Bích Hồng