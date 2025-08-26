Mực nước sông Cầu Chày dâng cao, phát lệnh báo động III

Hồi 20h30 ngày 26/8, tại Công điện số 32, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Cầu Chày số DBLU-38/15h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 19h ngày 26/8 mực nước trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là +9,8m (dưới báo động III là 0,2m); cảnh báo mực nước sông Cầu Chày tại trạm Thuỷ văn Xuân Vinh có khả năng đạt mức báo động III (+10m) vào khoảng 21-22h tối nay.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM