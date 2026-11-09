Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại xã Yên Thọ

Do ảnh hưởng của mưa lớn, xã Yên Thọ có 197 hộ dân bị nước ngập cục bộ vào nhà, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Về giao thông, có 2 tràn qua đường bị hư hỏng; 140 m đường giao thông thôn bị sạt lở, hư hỏng. Đáng chú ý, tuyến tỉnh lộ 505B, đoạn dốc từ Km11 đến Km15 xảy ra sạt lở. Hiện đơn vị quản lý đường đang triển khai khắc phục.

Trong lĩnh vực thủy lợi, hồ Bái Sói bị phá hỏng thân tràn xả lũ bằng đá xây, mang tràn phía tả bị xói lở, phá vỡ. Đập Cây Sổ, thôn Xuân Sơn tiếp tục bị thủng thân đập tại vị trí cống lấy nước sau khi xã tổ chức khắc phục. Ngoài ra, 61 m kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trong đó, 19,9 ha ngô, hoa màu bị ngập; 4 ha mía bị đổ, ngập. 2.930 con gia cầm, 12 con lợn và 5.400 con chim cút bị chết, cuốn trôi. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập khoảng 42 ha.

Hiện địa phương đang tập trung rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Khánh Phương