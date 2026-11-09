Mưa lũ gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 1.000 khách hàng tại Như Thanh

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, một số công trình thuộc hệ thống lưới điện do Điện lực Như Thanh quản lý bị ảnh hưởng, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 1.000 khách hàng trên địa bàn.

Một trạm biến áp do Điện lực Như Thanh quản lý bị ngập gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 5 trạm biến áp, gồm: TBA Phú Nhuận 7 với 135 khách hàng; TBA Phú Nhuận 2 với 223 khách hàng; TBA Kim Sơn với 223 khách hàng; TBA K826 với 1 khách hàng và TBA Minh Thịnh 1 với 488 khách hàng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo Điện lực Như Thanh khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, xác định các vị trí bị ảnh hưởng để triển khai phương án xử lý sự cố. Các lực lượng được yêu cầu chủ động nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn.

Cùng với công tác ứng phó, khắc phục sự cố, ngành điện khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa lũ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Người dân tuyệt đối không trú mưa gần cột điện, trạm biến áp, tủ điện; không đến gần hoặc chạm vào dây điện bị đứt, rơi, cột điện nghiêng, đổ và các thiết bị điện bị ngập nước. Khi phát hiện sự cố, cần cảnh báo người xung quanh và thông báo ngay cho đơn vị điện lực để xử lý.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ ngập nước, người dân cần chủ động ngắt nguồn điện khi điều kiện cho phép; không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đang đứng trong vùng nước ngập. Không tự ý sửa chữa, khắc phục sự cố điện khi không có chuyên môn và không sử dụng lại các thiết bị điện đã bị ngấm nước khi chưa được kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn.

Việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, chủ động phòng tránh tai nạn điện trong mưa lũ không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện triển khai khắc phục sự cố, sớm ổn định việc cung cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất.

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, tổ chức lực lượng làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố. Khu vực nào bảo đảm an toàn, lực lượng sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại, góp phần ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn.

Nguyễn Lương