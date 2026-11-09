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Mưa lớn gây ngập gần 7 ha hoa màu vụ đông tại xã Hoa Lộc

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 8 và sáng 9/11, gần 7 ha hoa màu vụ đông của người dân thôn Bái Trung, xã Hoa Lộc bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn gây ngập gần 7 ha hoa màu vụ đông tại xã Hoa Lộc

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 8 và sáng 9/11, gần 7 ha hoa màu vụ đông của người dân thôn Bái Trung, xã Hoa Lộc bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn gây ngập gần 7 ha hoa màu vụ đông tại xã Hoa Lộc

Mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu khoảng 2/3 thân cây; trong đó, diện tích ngô mới trồng và lạc bị ngập trắng, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn nếu tình trạng ngập úng kéo dài.

Ông Trịnh Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc cho biết, hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể diện tích và mức độ thiệt hại; đồng thời huy động cán bộ chuyên môn nông nghiệp phối hợp với đơn vị thủy nông triển khai các biện pháp tiêu úng, khơi thông dòng chảy.

Đặc biệt, xã tập trung huy động máy bơm dã chiến để nhanh chóng tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích hoa màu vụ đông của người dân.

Mưa lớn gây ngập gần 7 ha hoa màu vụ đông tại xã Hoa Lộc

Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình ngập úng tại xã Hoa Lộc

Địa phương cũng đang theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động các phương án ứng phó nhằm bảo vệ diện tích cây trồng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #Vụ đông #hoa màu #Mưa lớn kéo dài #Thiệt hại #Phát triển #Địa phương #ngập úng cục bộ #người dân #Nông nghiệp

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