Mùa hè ý nghĩa của những chiến sĩ “Hành quân xanh”

"Hành quân xanh” là 1 trong 4 chiến dịch nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 nhằm nêu cao vai trò tiên phong của thanh niên khối lực lượng vũ trang trong XDNTM, đô thị văn minh; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024.

Ngày 18/6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt hồng An ninh (Công an huyện Ngọc Lặc) nhận được thông báo của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc) về trường hợp bệnh nhân Phạm Văn Đồng, 58 tuổi, thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến (Ngọc Lặc) được chẩn đoán thiếu máu do xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, cần gấp 3 đơn vị máu.

Sau khi nhận được thông báo, Trung úy Lê Đình Hoàng, cán bộ đội Điều tra Tổng hợp; Thượng úy Lê Đức Anh và Đại úy Nguyễn Văn Ba, cán bộ đội An ninh (Công an huyện Ngọc Lặc) đã khẩn trương di chuyển tới khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đăng ký, làm các thủ tục và hiến máu, giúp bệnh nhân Phạm Văn Đồng vượt qua cơn nguy kịch.

Tại xã Pù Nhi (Mường Lát), thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Pù Nhi đã huy động các chiến sĩ giúp bà con Nhân dân trên địa bàn bản Pù Toong, xã Pù Nhi thu hoạch trên 3ha lúa mùa. Đây là hoạt động ý nghĩa hằng năm được chỉ huy đơn vị quan tâm và thực hiện nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó tình quân dân.

Tương tự, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động hè tình nguyện năm 2024, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bát Mọt tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn tham gia cấy lúa giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Dưn. Thông qua hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ luôn được dân yêu, dân quý.

Ngay từ cuối tháng 5/2024, Chiến dịch “Hành quân xanh” đã được Tỉnh đoàn triển khai trong khối đoàn thanh niên lực lượng vũ trang gắn với các nội dung hoạt động trọng tâm, như: Tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, hoạt động hỗ trợ XDNTM, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”... Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay toàn đoàn đã thành lập được 87 đội hình, với sự tham gia của 7.830 đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ về hành trình của các chiến sĩ “Hành quân xanh”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, cho biết: Hưởng ứng tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó đã góp phần quan trọng vào thành công bước đầu của Chiến dịch hè năm 2024 và để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng, xã hội. Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm, như: Tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ, hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi...

Bài và ảnh: Lê Phượng