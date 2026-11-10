Mỗi cán bộ tuyên giáo Sầm Sơn phải là “người lính đi đầu” trong định hướng dư luận xã hội

Trước những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, mỗi cán bộ tuyên giáo phường Sầm Sơn cần phát huy vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhạy bén định hướng dư luận xã hội, kịp thời đưa thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Muốn vậy, mỗi người phải thực sự bản lĩnh, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm trước những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Cán bộ, đảng viên phường Sầm Sơn dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sầm Sơn đứng trước nhiều nhiệm vụ mới, vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giữ vững an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo vẫn được duy trì nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy phường trong lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, khoa giáo; triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Nổi bật là việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” được thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cùng với đó, địa phương chú trọng xây dựng cẩm nang thực hành công tác tư tưởng, quan tâm định hướng tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm cho đội ngũ đảng viên trẻ. Kiên quyết đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã có nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, từng bước xây dựng phường Sầm Sơn phát triển vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, nhìn thẳng vào thực tế, công tác tuyên giáo của phường vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Đó là nội dung, hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin, fanpage do phường quản lý còn nghèo nàn, chậm bắt nhịp với “hơi thở” cuộc sống, thiếu sức hút và chưa thực sự trở thành “ngọn đuốc” dẫn dắt dư luận, chưa là ngọn lửa truyền cảm hứng cho Nhân dân.

Đâu đó vẫn còn tình trạng cán bộ làm công tác tuyên giáo phường làm việc cầm chừng, thiếu đam mê, chưa thực sự là “người truyền lửa” để nâng tầm vai trò tuyên giáo trong giai đoạn phát triển mới. Công tác phối hợp trong khối khoa giáo đôi khi còn khép kín, thiếu tự tin, chưa phát huy hết vai trò chủ thể và hạt nhân dẫn dắt.

Trang thông tin tuyên truyền phường Sầm Sơn trên mạng xã hội Facebook.

Để tạo bước đột phá thực sự và nâng cao chất lượng tham mưu trong thời gian tới, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ phường đến cơ sở phải có sự lột xác mạnh mẽ về tư duy và hành động. Cốt lõi và quan trọng nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực sự bản lĩnh, tâm huyết và hành động quyết liệt; phải là “người lính đi đầu” trong định hướng dư luận, đấu tranh và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó yêu cầu:

Mỗi cán bộ tuyên giáo phải đi đầu, là “người truyền lửa” đầy nhiệt huyết. Làm tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay không thể làm việc theo lối mòn hay tư duy hành chính khô khan. Mỗi cán bộ phải luôn rèn luyện để có đôi mắt “tinh anh”, “trái tim nóng” và “cái đầu lạnh”; luôn “sáng mắt, sáng lòng”, mang trong mình sự đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng với công việc.

Cán bộ tuyên giáo phải chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình tư tưởng, đi đầu trong định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở. Công tác tuyên giáo phải gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân; người làm công tác tuyên giáo phải thực sự hòa mình vào cuộc sống, thấu hiểu từng nỗi lo, mong muốn của người dân, từ bữa cơm, manh áo, chuyện học hành đến những sinh hoạt thường ngày trong mỗi mái nhà. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết những vấn đề thiết thực, không để công tác tuyên giáo xa rời cuộc sống.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tuyên truyền trên không gian mạng và các kênh thông tin. Không thể để tình trạng trang thông tin hay fanpage của đơn vị hoạt động hình thức, nhạt nhẽo, thiếu sức sống; hoặc thông tin chỉ thấy đưa tin các hoạt động nghị sự mà thiếu hơi thở của cuộc sống mà Nhân dân đang đòi hỏi. Cần chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện nội dung và hình thức, bắt kịp nhịp sống sôi động của người dân, ngư dân và du khách tại Sầm Sơn. Phải tư duy để có nhiều bài viết có chiều sâu, có sức nặng truyền cảm hứng, để thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi, tương tác và đồng thuận với các chủ trương, định hướng phát triển của phường.

Nhất là, phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong khối khoa giáo và sâu sát cơ sở. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phường Sầm Sơn phải nâng cao vai trò điều hòa, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong khối khoa giáo; nâng cao chất lượng thẩm định các nội dung trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng thời, phải duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc từ cơ sở; chủ động bám sát thực tiễn, trường học, khu dân cư để kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tư tưởng và giáo dục truyền thống.

Công tác tuyên giáo là “gươm sắc” của Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên giáo chính là tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, góp phần đưa phường Sầm Sơn phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bùi Quốc Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn