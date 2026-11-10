Meta mở rộng công nghệ AI nhận diện tài khoản trẻ vị thành niên

Tập đoàn công nghệ Meta bắt đầu mở rộng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tự động ước tính độ tuổi người dùng trên toàn cầu từ tháng 11, trước mắt áp dụng với Instagram, sau đó mở rộng sang Facebook và Threads. Biện pháp này nhằm phát hiện các tài khoản do trẻ vị thành niên sử dụng nhưng khai báo ngày sinh không chính xác, qua đó tăng cường bảo vệ người dùng trẻ trên mạng xã hội.

Ngày 9/11, Meta cho biết công nghệ mới sử dụng AI để phân tích hành vi và nội dung bài đăng nhằm nhận diện những tài khoản có dấu hiệu thuộc về thanh thiếu niên, kể cả khi người dùng khai báo ngày sinh cho thấy họ đã trưởng thành. Các tài khoản được nhận diện sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo vệ dành cho thanh thiếu niên.

Công nghệ này đã được thử nghiệm tại Mỹ, Anh, Canada và Australia. Cùng với việc mở rộng triển khai, Meta sẽ thông báo tới phụ huynh tại Mỹ có con sử dụng Instagram về các biện pháp bảo vệ mới trong tháng 11. Tài khoản thanh thiếu niên được áp dụng các giới hạn về thời gian sử dụng, thông báo ban đêm và một số tính năng, nội dung không phù hợp, phụ huynh cũng có thể giám sát hoạt động tài khoản của con.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Meta đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tại Mỹ, các cơ quan chức năng cáo buộc những nền tảng của tập đoàn có thể khuyến khích hành vi sử dụng gây nghiện, tạo áp lực xã hội và khiến người dùng trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại. Meta đã cam kết tăng cường xác định độ tuổi và bảo vệ trẻ vị thành niên trong khuôn khổ các thỏa thuận dàn xếp pháp lý.

Trong khi đó, tại Australia, lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội đang đối mặt với thách thức pháp lý từ một số tổ chức và doanh nghiệp.

Meta cũng kêu gọi các nền tảng khác, trong đó có TikTok và YouTube, triển khai những biện pháp tương tự nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Minh Phương