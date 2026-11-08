Mậu Lâm phát huy lợi thế đồi rừng, phát triển chăn nuôi hàng hóa

Trên diện tích đất đồi trước đây chủ yếu trồng cây tạp, anh Nguyễn Văn Nhàn, thôn Phú Thượng 1 đã mạnh dạn cải tạo, phát triển mô hình nuôi nhím sinh sản kết hợp nuôi lợn rừng. Hơn 10 năm phát triển, từ 3 cặp nhím giống ban đầu, đến nay gia đình anh đã phát triển 100 cặp nhím bố mẹ, 300 nhím con và nhím thương phẩm. Mỗi năm, mô hình mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Mô hình nuôi hươu giúp gia đình anh Lê Văn Lâm ở thôn Phú Nhuận trở nên khấm khá.

Anh Nhàn cho biết: “Nhận thấy nuôi nhím có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2016, tôi vay mượn hàng trăm triệu đồng để mua nhím giống và đầu tư xây dựng chuồng trại. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, tôi chú trọng kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi và phòng bệnh cho đàn nhím. Nhờ đó, mô hình từng bước phát triển ổn định”.

Khu nuôi nhím của gia đình anh có diện tích khoảng 300m2, được bố trí thành 3 khu với 100 ô chuồng. Nhím bố mẹ mỗi năm sinh sản một lứa, mỗi lứa từ 2 - 3 con. Nhím con nuôi khoảng 2 - 2,5 tháng có thể xuất bán làm giống với giá khoảng 3 triệu đồng/cặp; nhím thương phẩm nuôi khoảng 1,5 năm, đạt trọng lượng 10 - 12kg/con, có giá bán hơn 300.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, gia đình anh còn duy trì 20 con lợn rừng, góp phần đa dạng vật nuôi.

Theo anh Nhàn, nhím có sức đề kháng khá tốt, thức ăn chủ yếu là rau, củ, quả dễ kiếm, chi phí thấp; chuồng nuôi không đòi hỏi diện tích lớn. Nhờ chủ động nguồn thức ăn, chú trọng kỹ thuật chăm sóc và đầu ra sản phẩm, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại khoản lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Anh còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và làm đầu mối bao tiêu sản phẩm cho những hộ có nhu cầu phát triển mô hình.

Cùng với mô hình nuôi nhím, gia đình anh Lê Văn Lâm ở thôn Phú Nhuận đã lựa chọn nuôi hươu lấy nhung để phát triển kinh tế. Sau khi tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng và tham quan thực tế, nhận thấy hươu là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, anh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất.

Năm 2021, từ nguồn vốn tích lũy sau nhiều năm đi làm việc có thời hạn ở Hàn Quốc, anh Lâm đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng chuồng trại trên đất đồi của gia đình và mua 10 con hươu giống, với giá 30 - 80 triệu đồng/con. Những năm đầu, anh tập trung nhân đàn, có thời điểm đàn hươu phát triển lên gần 100 con. Hiện gia đình duy trì 28 con, trong đó có 16 con hươu cái và 12 con hươu đực đang cho nhung.

Để chủ động nguồn thức ăn, ngoài trồng 6 sào cỏ voi, hơn 1 sào rau muống, rau khoai, anh Lâm còn tận dụng thân chuối, thân ngô, lá cây và các loại rau, củ, quả sẵn có tại địa phương. Nhờ vậy, gia đình tiết kiệm được khoản chi phí thức ăn cho hươu. Theo anh Lâm, hươu nuôi khoảng 2 năm bắt đầu cho nhung, mỗi năm thu hoạch 2 lần, bình quân khoảng 500g/lần/con. Với giá nhung tươi khoảng 14 triệu đồng/kg, đàn 12 con hươu đực đang cho nhung mang lại giá trị khoảng 168 triệu đồng/năm.

Ngoài nguồn thu từ nhung hươu, mỗi năm gia đình anh còn xuất bán khoảng 16 con hươu giống, với giá bình quân 17 triệu đồng/con. Từ bán nhung và hươu giống, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 440 triệu đồng/năm.

Những mô hình trên cho thấy, Mậu Lâm ngày càng đa dạng về vật nuôi, quy mô và phương thức tổ chức sản xuất, tận dụng tốt lợi thế đất đồi, vườn rừng để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Ông Lê Huy Tân, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mậu Lâm cho biết: Phát huy lợi thế đồi rừng, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, từng bước tổ chức sản xuất theo hướng tập trung. Cùng với tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, xã khuyến khích phát triển trang trại, gia trại và nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 10 mô hình trang trại, gia trại nuôi con đặc sản như hươu, nhím, lợn cỏ, lợn rừng lai..., quy mô từ 50 con trở lên. Các mô hình không chỉ giúp nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần đưa thu nhập bình quân của xã đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân tích tụ đất đai, bố trí khu chăn nuôi phù hợp, xa khu dân cư; hỗ trợ tiếp cận vốn, khoa học - kỹ thuật và tăng cường hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng, xử lý chất thải. Đồng thời, quan tâm kết nối các hộ chăn nuôi với doanh nghiệp, cơ sở thu mua, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Bài và ảnh: Minh Lý