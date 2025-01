Lương Ngoại xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thời gian qua, xã Lương Ngoại (Bá Thước) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm về xây dựng thành công xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Từ đó, tạo điều kiện cho người dân được TCPL ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM.

Công chức tư pháp - hộ tịch xã Lương Ngoại (Bá Thước) cấp mã định danh và đăng ký khai sinh cho người dân trên địa bàn.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xã Lương Ngoại đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung, quy định về xã đạt chuẩn TCPL đến cán bộ, công chức và người dân. Trọng tâm là bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin, quyền được phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), quyền được trợ giúp pháp lý, quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Ông Trương Văn Hiệp, Trưởng thôn Ngọc Sinh, cho biết: "Toàn thôn có 195 hộ dân với 873 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là dân tộc Mường. Những năm qua, xã Lương Ngoại luôn làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL đến Nhân dân nên bà con luôn đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Ngọc Sinh được đảm bảo. Đây cũng là yếu tố để thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự".

Anh Trương Tùng Lâm, công chức tư pháp - hộ tịch xã Lương Ngoại, cho biết: "Cùng với việc nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí NTM, công tác xây dựng xã chuẩn TCPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Để hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, trọng tâm là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL đến các tầng lớp Nhân dân. việc tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tại xã, thôn, phát tờ rơi pháp luật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... Qua đó, tạo điều kiện cho người dân được tìm hiểu, cập nhật các quy định của pháp luật nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, xã kiện toàn tổ hòa giải cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Hiện nay, xã đã thành lập được 7 tổ hòa giải với 41 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích ngay từ cơ sở nên trên địa bàn xã không xảy ra việc công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM của xã Lương Ngoại đều được công khai cho dân biết, dân bàn, dân làm nên khi địa phương phát động các phong trào thi đua, Nhân dân đều đồng tình thực hiện".

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ tiêu về an ninh trật tự, Công an xã Lương Ngoại đã tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với 2.128 lượt người tham gia.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trong thực thi công vụ, năm 2024, xã Lương Ngoại tiếp nhận 6 vụ việc. Nội dung chủ yếu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, tài sản trên đất; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với việc làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hàng tuần lãnh đạo xã còn xuống các thôn kiểm tra tình hình về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Năm 2024, 100% hồ sơ thủ tục hành chính mà người dân, các tổ chức gửi đến bộ phận “một cửa” xã Lương Ngoại và hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn. Qua lấy phiếu khảo sát, 100% người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương. Hiện nay, xã có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa.

Bài và ảnh: Tiến Đông