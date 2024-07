Lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lộc học tập và làm theo Bác

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Vĩnh Lộc. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và xây dựng LLVT Vĩnh Lộc vững mạnh.

Lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lộc trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện Vĩnh Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cụ thể. Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo các chi bộ sau học tập, nghiên cứu nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương tổ chức thảo luận, hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên nhằm góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong sinh hoạt thường kỳ, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên đối chiếu với nhiệm vụ của tập thể và cá nhân để tiến hành kiểm điểm, làm rõ những mặt còn thiếu, hạn chế so với đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Điểm sáng trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII của LLVT huyện Vĩnh Lộc là kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm. Nổi bật là giai đoạn 2019-2024, đơn vị đã tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 và 13 cuộc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, 2 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng sát thực tế của địa phương, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Ngoài ra, hàng năm đơn vị còn tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Vì vậy, trong 5 năm qua, toàn huyện đã tuyển chọn và bàn giao 543 công dân nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Mặt khác, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao không ngừng được nâng lên qua từng năm. Hàng năm, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện. Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết quả kiểm tra hàng năm có 100% các khoa, mục đạt yêu cầu. Trong đó có 75% huấn luyện cho các đối tượng đạt khá giỏi. Giai đoạn 2019-2024, đơn vị còn phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho 2.675 đồng chí cán bộ đối tượng 3, đối tượng 4.

Phong trào “Cán bộ, chiến sĩ LLVT thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và trong từng cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Từ năm 2019 đến năm 2022, Ban CHQS huyện được công nhận “Đơn vị văn hóa”. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên làm nòng cốt trong lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị cơ sở. Nhiều tấm gương chiến sĩ dân quân tự vệ là điển hình làm kinh tế giỏi, điểm sáng văn hóa, như đồng chí Trịnh Văn Giang, Phó chỉ huy trưởng xã Ninh Khang; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chỉ huy trưởng xã Vĩnh Yên.

Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng quê hương, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Vĩnh Lộc luôn gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Trung ương, tỉnh và huyện phát động. Hàng năm, thực hiện phong trào “LLVT huyện Vĩnh Lộc chung sức XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã tham gia đóng góp 150 triệu đồng và khoảng 2.000 ngày công để chung sức cùng các địa phương trên địa bàn xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng... Từ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong LLVT huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đáng kể nhất là năm 2019 và 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua; năm 2022 và 2023 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Trong giai đoạn 2019-2024, LLVT huyện Vĩnh Lộc được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể; 15 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bài và ảnh: Trần Thanh