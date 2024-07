Đảng bộ thị trấn Cành Nàng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Đảng bộ thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) có 34 chi bộ trực thuộc với 688 đảng viên, trong đó có 22 chi bộ khu phố. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn luôn phát huy tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền thị trấn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cành Nàng được đầu tư xây dựng khang trang.

Với 68 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 2, trong đó chiếm 95% là đảng viên hưu trí, nên có nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Những năm qua, không chỉ tuyên truyền, vận động mà các cán bộ, đảng viên luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Để không ngừng nâng cao đời sống của người dân, quyết tâm phấn đấu trở thành khu phố kiểu mẫu vào năm 2025, chi bộ khu phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu phố kiểu mẫu; đồng thời phân công nhiệm vụ tới từng đảng viên. Theo đó, các đảng viên không chỉ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước mà còn là những người gương mẫu trong việc xây dựng khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng gia đình văn hóa; đóng góp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...

Ông Nguyễn Đăng Thi, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 2, cho biết: Chính sự gương mẫu của đảng viên đã tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân trong việc quyên góp, ủng hộ 250 triệu đồng để chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng một số công trình phụ trợ và đóng góp gần 184 triệu đồng để đầu tư xây dựng các sân bóng chuyền, bóng đá. Bên cạnh đó, khu phố còn lắp đặt được cột điện chiếu sáng, 4 mắt camera tại các trục đường chính; Nhân dân trong khu phố đều có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,7%, gia đình thể thao đạt 62%. Đến nay, khu phố đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phạm Văn Lâm, cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2025, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Các việc đăng ký làm theo của tập thể cấp ủy và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cơ bản đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cá nhân với nội dung đăng ký làm theo ngắn gọn, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể. Để thực hiện có hiệu quả, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cũng tích cực vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vì vậy tạo sức lan tỏa trong đơn vị, cộng đồng dân cư.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, tại thị trấn Cành Nàng đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Tiêu biểu là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ thị trấn; “Thanh niên làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên thị trấn; “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; "Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế - giảm nghèo bền vững” của Hội Cựu chiến binh; Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân. Lĩnh vực an ninh trật tự, tổ chức ra mắt 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 3 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; 1 mô hình điểm chữa cháy công cộng; 1 camera giám sát an ninh... đã góp phần không nhỏ trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đặc biệt với việc xác định các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, thị trấn đã làm mới, cải tạo, nâng cấp hành lang giao thông nội thị Quốc lộ 217 là 3km; tích tụ đất nông nghiệp được 10ha. Trong đó đã triển khai ứng dụng trồng rau, quả nhà lưới đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP là 0,2ha; có 3 sản phẩm được công nhận OCOP là lạp sườn họ Hoàng, khâu nhục họ Hoàng và trà quýt hoi.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống và tinh thần của người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 55 triệu đồng/năm; hạ tầng tiếp tục được đầu tư, ngày càng khang trang. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, với 21/22 khu dân cư văn hóa; 90,29% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bài và ảnh: Trung Hiếu