Lũ trên sông Yên vẫn ở trên mức báo động 3

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Thanh Hóa, sáng 10/11 mực nước trên sông Yên đã bắt đầu xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3.

Sáng 10/11/2026 lũ trên sông Yên vẫn trên mức báo động 3.

Mực nước lúc 7h ngày 10/11 tại trạm Thuỷ văn Chuối là 4,08m, trên báo động 3 là 0,58m.

Dự báo trong 24h tới mực nước lũ trên sông Yên xuống thấp dần và ở mức báo động 2 đến trên mức báo động 2.

Lũ trên sông gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị, đặc biệt tại các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Đình Hà