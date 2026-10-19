LOTTE FINANCE áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho nhóm khách hàng công chức, viên chức

Thông qua thương hiệu tài chính My L.Cash Prime với nhiều ưu đãi, LOTTE FINANCE mong muốn đồng hành cùng đội ngũ công chức, viên chức hoặc người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước chủ động nguồn lực tài chính, an tâm chăm lo cuộc sống và tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi nhu cầu tài chính trở thành động lực cho những kế hoạch tương lai

Là giáo viên công tác tại địa phương, chị N.T.T từng nhiều lần trăn trở khi cần một khoản chi phí để sửa chữa nhà cửa và chuẩn bị cho năm học mới của các con, chị T chia sẻ: “Thu nhập ổn định nhưng để tích lũy một khoản lớn trong thời gian ngắn không phải điều dễ dàng. Tôi mong muốn tìm được một giải pháp tài chính minh bạch, thủ tục đơn giản và phù hợp với khả năng chi trả hàng tháng”.

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Sau khi tìm hiểu, chị đã lựa chọn giải pháp vay tiêu dùng từ LOTTE FINANCE. Nhờ quy trình hỗ trợ nhanh chóng, tư vấn rõ ràng cùng kế hoạch thanh toán phù hợp, chị có thể chủ động thực hiện các dự định của gia đình mà không ảnh hưởng đến ngân sách sinh hoạt thường ngày.

Câu chuyện của chị T cũng là nhu cầu chung của nhiều cán bộ và công chức hành chính, những người luôn cần một giải pháp tài chính đáng tin cậy để hiện thực hóa các kế hoạch cá nhân khi cần thiết.

My L.Cash Prime – Thương hiệu tài chính chuyên biệt dành cho công chức, viên chức

Thấu hiểu đặc thù và nhu cầu tài chính của đội ngũ công chức, viên chức, LOTTE FINANCE đã phát triển My L.Cash Prime - thương hiệu tài chính chuyên biệt thuộc hệ sinh thái vay tín chấp My L.Cash. Đây là giải pháp tài chính hướng đến các khách hàng được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với nhiều ưu điểm về hạn mức và thời gian vay. Chỉ cần có thời gian công tác từ 3 tháng, khách hàng đã có thể đăng ký khoản vay lên đến 600 triệu đồng, thời hạn linh hoạt từ 6 đến 60 tháng, cùng các phương án vay được cá nhân hóa nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính cá nhân.

My L.Cash Prime mang đến những đặc quyền vượt trội cho ngành giáo dục.

Bên cạnh đó, LOTTE FINANCE cũng mang đến các đặc quyền vượt trội như: hồ sơ ưu tiên với tỷ lệ phê duyệt cao, đăng ký 100% online, giải ngân nhanh chóng chỉ từ 4h, không cần tài sản thế chấp, không phí ẩn, chính sách linh động.

Đại diện LOTTE FINANCE chia sẻ: “Công chức viên chức là lực lượng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của từng địa phương cũng như của đất nước. Với My L.Cash Prime, chúng tôi mong muốn mang đến những giải pháp tài chính phù hợp, minh bạch và dễ tiếp cận, góp phần giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính để yên tâm công tác và chăm lo cho gia đình. LOTTE FINANCE cam kết tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ công chức viên chức trên hành trình xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Tiếp tục mở rộng hỗ trợ công chức, viên chức khu vực miền Bắc

Không chỉ mang đến các giải pháp tài chính tiêu dùng phù hợp, LOTTE FINANCE còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài với đội ngũ công chức, viên chức thông qua các chương trình nâng cao kiến thức quản lý tài chính cá nhân, các hoạt động đồng hành cộng đồng và những sáng kiến thiết thực tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

Trong thời gian qua, chương trình hỗ trợ công chức, viên chức thuộc thương hiệu My L.Cash Prime đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Chương trình đã giúp hàng nghìn khách hàng tiếp cận nguồn vốn minh bạch, thuận tiện, phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu thiết yếu như chăm lo gia đình, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đội ngũ kinh doanh LOTTE FINANCE tham gia tư vấn, hỗ trợ vay tiêu dùng tại các cơ quan, ban ngành địa phương.

Tiếp nối những thành công đó, LOTTE FINANCE mong muốn tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai chương trình tại Thanh Hóa, góp phần mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức địa phương.

Đặc biệt, với quy trình chuyển đổi số hiện đại, khách hàng vay vốn tại LOTTE FINANCE có thể dễ dàng đăng tải hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ xử lý khoản vay ngay trên ứng dụng LOTTE FINANCE – Tài chính số. Đây là một trong những sáng kiến số của LOTTE FINANCE nhằm đồng hành cùng đội ngũ công chức, viên chức trong việc tiếp cận nguồn tài chính chính thống, an toàn và thuận tiện.

Bằng sự minh bạch trong hoạt động cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, LOTTE FINANCE ngày càng củng cố vị thế là đối tác tài chính uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

NL