Lo sợ động đất và phát hiện 40 mỏ vàng có khiến vàng và chung cư giảm giá?

Thảm họa động đất ở Myanmar khiến hàng trăm căn hộ chung cư ở TP HCM bị nứt nhẹ hay việc phát hiện 40 mỏ vàng trữ lượng 30 tấn ở Tây Bắc sẽ tác động như thế nào đến thị trường căn hộ, thị trường vàng?

Thảm họa động đất ở Myanmar có khiến thị trường chung cư Việt Nam giảm giá?

Trận động đất hơn 7 độ Richter ở Myanmar với dự báo tiêu cực về nguy cơ xuất hiện những tâm chấn mới không chỉ gây thiệt hại lớn lao đối với quốc gia chịu thảm họa, mà còn là cớ để giới đầu tư trong nước “lèo lái” thị trường chung cư. Đã có cò bất động sản rỉ tai khách hàng: mua chung cư bây giờ không phải lựa chọn phù hợp nhất, nên quay về với nhà mặt đất... Nhưng số này không nhiều, bởi chung cư vẫn là lựa chọn phù hợp nhất ở các đô thị. Hơn nữa, các chung cư, tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đều được thiết kế theo TCVN 9386:2012, với yêu cầu công trình chịu được động đất cường độ khoảng 5,5 - 6,5 độ Richter.

Việc phát hiện 40 mỏ vàng với trữ lượng gần 30 tấn tại khu vực Tây Bắc cũng được kỳ vọng là sẽ có tác động đến thị trường vàng đang khan hiếm nguồn cung. Số lượng vàng này được khai thác sẽ góp phần giảm bớt sự căng thẳng do khan hiếm nguyên liệu chế tác. Suốt 13 năm qua, kể từ khi áp dụng Nghị định 24/2012/NĐ-CP, mỗi lúc giá vàng biết động bất thường, chênh lệch mua vào - bán ra hoặc trong nước - thế giới bất hợp lý, người ta đều viện lý do “mất cân đối cung cầu”, nhu cầu mua quá lớn trong khi nguyên liệu không được nhập khẩu. Thế nhưng, chỉ một động thái bán vàng theo giá chỉ định của Ngân hàng Nhà nước, những lý do đó bỗng dưng không xuất hiện.

Sau động đất, giá chung cư liệu có giảm sâu?

Đầu tư tài chính cần tỉnh táo giữa làn sóng thông tin

Việc thiếu nguyên liệu sản xuất vàng là có thật, dẫn tới nguồn cung chủ yếu phụ thuộc vào lượng vàng người dân bán ra. Với điều kiện kinh doanh hiện tại, các nhà vàng siết chặt việc thu mua vàng của khách, chỉ mua vàng của mình bán ra hoặc vàng của các thương hiệu khác có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó là tâm lý người dân muốn trữ vàng khi giá tăng hàng ngày, khiến vàng nguyên liệu càng trở nên khan hiếm. Việc phát hiện 40 mỏ vàng với trữ lượng gần 30 tấn tại khu vực Tây Bắc sẽ giúp nguồn vàng nguyên liệu dồi dào hơn để có thể kéo giá vàng trong nước xuống tiệm cận với giá thế giới. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai.

Vàng, chứng khoán và bất động sản là những thị trường đặc biệt nhạy cảm, dễ chịu tác động của tin tức bên ngoài. Nhưng dù có phát hiện gần 40 mỏ vàng trữ lượng gần 30 tấn thì giá vàng trong nước vẫn đang tăng giảm theo giá thế giới. Còn giá chung cư chưa hề hạ nhiệt, khi phân khúc dưới 30 triệu đồng/m2 gần như biến mất khỏi thị trường. Chỉ có thị trường chứng khoán là có thể vì một tin bắt bớ chưa được xác minh mà hàng trăm cổ phiếu “nằm sàn”. Ngược lại, một tin vui VFS được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã kéo hàng chục cổ phiếu tăng trần.

Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải chấp nhận sống chung với tin đồn, vững vàng để không quyết định vội vàng. Còn đối với bất động sản hay vàng, nhà đầu tư cần tỉnh táo cân nhắc lợi nhuận và rủi ro để tránh những thiệt hại không đáng có.

Theo VOV