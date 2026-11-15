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Lịch chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

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Theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Lịch chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Lịch chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Treo cờ dịp lễ Tết.

Lịch chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Tết Dương lịch 2027

Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027.

Tổng số: có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng số: có 7 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Tổng số có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 30/4/2027 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2027

Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thời gian nghỉ: Thứ Tư, ngày 24/11/2027.

Tổng số: 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Trả lời ý kiến của các đại biểu Quốc hội, mới đây Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết đang đề xuất ngày 27/7 (ngày Thương binh - liệt sĩ) bổ sung vào danh sách ngày nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương từ năm 2027. Nếu được bổ sung, đây sẽ là kỳ nghỉ thứ 7 trong năm.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn: https://baotintuc.vn/lich-chi-tiet-cac-ky-nghi-le-tet-trong-nam-2027-post1402806.html

Từ khóa:

#Nghỉ lễ #Cuối tuần #Người lao động #văn hóa Việt Nam #Quy định #công chức viên chức #Cán bộ #Đại biểu quốc hội #Giỗ tổ hùng vương #Quốc tế lao động

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