Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - Tối ngày 5/2 tại Khu phố 2, xã Thiệu Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tối ngày 5/2 tại Khu phố 2, xã Thiệu Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ xã đã thông qua tiêu chuẩn đại biểu, tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của ứng cử viên là Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Khu phố 2 đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, mối quan hệ với nhân dân cũng như việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Đại tá Phạm Văn Sâm.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự thống nhất cao, tín nhiệm giới thiệu Đại tá Phạm Văn Sâm vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm đã trao tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

