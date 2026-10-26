Lấy người dân làm trung tâm xây dựng đời sống văn hóa

Từ việc duy trì hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao ở khu dân cư đến phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, xã Tân Ninh luôn chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Các hoạt động hướng đến nhu cầu của cộng đồng, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Bà Triệu với sự tham gia của đông đảo thành viên.

Xã Tân Ninh hiện có 11 thôn, với 100% khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa tính đến cuối năm 2025 đạt 92,8%. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực từ việc duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT) và triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh là những nội dung được xã chú trọng triển khai gắn với trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân và từng khu dân cư.

Chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã vì thế từng bước được nâng lên rõ rệt, với sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động chung, ý thức giữ gìn môi trường sống và cách ứng xử trong cộng đồng. Cùng với việc duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao hàng năm, xã chú trọng phát huy vai trò của các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội VHVN, TDTT và những cá nhân tích cực trong cộng đồng. Cũng từ đó, việc bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn với thực hiện các tiêu chí về nếp sống văn minh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Đầu tháng 10 vừa qua, CLB VHVN Bà Triệu (thôn Cổ Định) đã tổ chức lễ ra mắt. Với 47 thành viên, CLB là nơi những người có chung sở thích gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động VHVN. Cùng với đó, CLB còn hướng đến những hoạt động vì cộng đồng, đưa tinh thần sẻ chia trở thành một phần trong hoạt động thường xuyên.

Bà Hoàng Thị Luyến, Chủ nhiệm CLB VHVN Bà Triệu, chia sẻ: “CLB hiện duy trì luyện tập hằng ngày tại nhà văn hóa thôn. Thông qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Cùng với sinh hoạt văn nghệ, CLB còn duy trì “Quỹ tấm lòng vàng”, mỗi năm trích khoảng 100 triệu đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội”.

Cùng với VHVN, phong trào TDTT được duy trì tại các thôn, thu hút người dân tham gia. Từ những buổi tập luyện bóng chuyền, bóng đá đến hoạt động giao lưu, thi đấu, các sân chơi thể thao góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn xã đạt trên 45%. Đáng chú ý, tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X (tháng 6/2026), đoàn thể thao xã Tân Ninh xếp thứ 14 toàn tỉnh, giành 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng. Nhằm duy trì và phát huy hiệu quả phong trào, xã đã thành lập CLB bóng đá FC Tân Ninh với 47 thành viên, tạo điều kiện để những người có chung niềm đam mê duy trì luyện tập, giao lưu và tham gia thi đấu. Những hoạt động này góp phần đưa việc rèn luyện sức khỏe trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của người dân.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân Ninh, Lê Đức Phúc cho biết: “Nhằm thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, xã đã, đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Trong đó, việc thành lập, duy trì hiệu quả các tổ, đội, CLB VHVN, TDTT được chú trọng, gắn với nhu cầu sinh hoạt và điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Trong tháng 11 tới, CLB VHVN sông Lê và CLB VHVN thôn Đồng Minh sẽ tổ chức lễ ra mắt. Qua đó tạo điều kiện để người dân phát huy sở thích, năng khiếu, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Ở đây, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động, sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn sau sáp nhập chưa thực sự đáp ứng nhu cầu. Trước mắt, một số nhà văn hóa thôn đang được tu sửa, mở rộng không gian và đầu tư trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng”.

Từ các CLB văn nghệ, thể thao đến việc hoàn thiện thiết chế văn hóa và từng bước đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, xã Tân Ninh đang hướng các hoạt động đến từng khu dân cư, gắn với nhu cầu và sự tham gia trực tiếp của người dân. Việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và từng bước khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất được kỳ vọng sẽ góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoài Anh