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Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc và Mỹ - Nhật Bản

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/10 chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng những hoạt động này làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp tăng cường năng lực răn đe quân sự.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc và Mỹ - Nhật Bản

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/10 chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng những hoạt động này làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp tăng cường năng lực răn đe quân sự.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc và Mỹ - Nhật Bản

KCNA gọi các cuộc tập trận là hành động phô trương sức mạnh của các quốc gia mà Bình Nhưỡng coi là thù địch, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc “ăn miếng trả miếng dựa trên sức mạnh” để đáp trả. Hãng thông tấn này cho rằng các hoạt động quân sự trên đe dọa lợi ích an ninh của Triều Tiên và ảnh hưởng đến ổn định chiến lược khu vực.

Theo KCNA, quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên Hoguk ngày 19/10, dự kiến kéo dài đến ngày 30/10. Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, mô phỏng các tình huống thực tế trên bộ, trên biển và trên không. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng hoạt động này mang tính khiêu khích, đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường năng lực răn đe để đáp trả những động thái mà nước này coi là mối đe dọa.

KCNA cũng chỉ trích cuộc tập trận Keen Sword giữa Mỹ và Nhật Bản, bắt đầu ngày 19/10. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến tàu sân bay. Mỹ cũng lần đầu triển khai hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS tại Nhật Bản trong khuôn khổ hoạt động này.

Bình Nhưỡng cáo buộc Washington tăng cường liên kết quân sự với các đồng minh nhằm hình thành một cấu trúc tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Á - Thái Bình Dương. KCNA cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có nguy cơ trở thành lực lượng tham gia một “cuộc chiến ủy nhiệm” nhằm vào Triều Tiên và các quốc gia khác trong khu vực. KCNA khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nâng cấp, củng cố năng lực quốc phòng và duy trì khả năng răn đe quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trước những gì nước này coi là các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong khi Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận là yếu tố làm gia tăng căng thẳng, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh hợp tác quân sự nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh khu vực.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Nhật Bản #Tập trận #Quân đội Hàn Quốc #Bình nhưỡng #tăng cường

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