Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ kêu gọi thay đổi chính sách ở Trung Đông

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries kêu gọi thay đổi sâu rộng tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm bảo đảm Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình, an ninh.

Ngày 12/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Washington, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cho rằng hiện trạng ở Trung Đông không thể tiếp tục duy trì và cần có những thay đổi mang tính căn bản. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm Israel được tồn tại an toàn, ổn định bên cạnh một nhà nước Palestine độc lập, nơi người dân được tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Theo dự kiến, từ ngày 3/1/2027, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, qua đó có vai trò chủ đạo trong việc soạn thảo các dự luật và quyết định những vấn đề được đưa ra bỏ phiếu.

Giới quan sát dự báo chính sách của Mỹ đối với Israel sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn tại Quốc hội trong năm tới. Nhiều nghị sĩ Dân chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đã vận động phản đối viện trợ quân sự cho Israel và cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.

Trong nhiều thập kỷ, Washington duy trì sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung thúc đẩy kế hoạch riêng nhằm giải quyết vấn đề Gaza và hướng tới một thỏa thuận rộng hơn cho Trung Đông.

Những tổn thất lớn về dân thường trong chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, cùng mối quan hệ gần gũi giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu với Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa, đã làm gia tăng sức ép đối với sự đồng thuận lưỡng đảng lâu nay tại Mỹ về chính sách ủng hộ Israel.

Ông Jeffries cũng kêu gọi thay đổi chính sách của Mỹ đối với Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thời xem xét lại Bản ghi nhớ về viện trợ quân sự giữa Washington và Tel Aviv. Theo thỏa thuận hiện hành, Mỹ cung cấp cho Israel 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tháng 9/2028.

Bích Hồng