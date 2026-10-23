Lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”

Sáng 23/10, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức mô hình điểm và phát động chiến dịch “Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến” trên địa bàn tỉnh, với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia, đồng thời được livestream trên các nền tảng số.

Toàn cảnh lễ phát động.

Trong bối cảnh internet và các nền tảng số ngày càng gắn bó với đời sống của người trẻ, nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán trái phép hình ảnh cá nhân cũng ngày càng đa dạng. Khi thiếu kỹ năng nhận diện, ứng phó hoặc còn tâm lý e ngại chia sẻ, trẻ em và thanh thiếu niên có thể chậm tìm kiếm sự trợ giúp, khiến hậu quả của hành vi xâm hại kéo dài.

Đông đảo học sinh, sinh viên dự lễ phát động.

Tại chương trình, học sinh, sinh viên được tiếp cận các tình huống thực tế thông qua video tuyên truyền, tiểu phẩm, hỏi đáp và tọa đàm với các diễn giả.

Nội dung tập trung vào kỹ năng nhận diện thủ đoạn xâm hại trên không gian mạng, kiểm chứng thông tin, dừng lại trước những kết nối đáng ngờ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ. Các hoạt động giao lưu, cuộc thi vẽ tranh và cam kết hưởng ứng chiến dịch cũng khuyến khích học sinh, sinh viên lan tỏa cách ứng xử an toàn, văn minh trên môi trường số.

Tọa đàm cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Từ mô hình điểm tại Trường Đại học Hồng Đức, chiến dịch hướng tới duy trì việc trang bị kỹ năng an toàn số thường xuyên trong trường học thông qua phong trào “5 phút cùng em”, xây dựng đội ngũ “Đại sứ An toàn số học đường” và hình thành “Góc an toàn số”. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ trong quá trình học tập và giao tiếp trên môi trường mạng.

Bên cạnh nhà trường và lực lượng chức năng, gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc lắng nghe, chia sẻ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, hỗ trợ con em khi gặp nguy cơ xâm hại trực tuyến. Sự phối hợp giữa các bên cần bảo đảm kịp thời, tôn trọng quyền riêng tư, tránh gây thêm áp lực và tổn thương cho người bị xâm hại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch “Không một mình 2026” tại Thanh Hoá.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nơi người trẻ có đủ kỹ năng để chủ động bảo vệ bản thân, biết lên tiếng và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Đây cũng là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội, để không người trẻ nào phải đơn độc khi đối mặt với nguy cơ trên không gian mạng.

Hồng Tư