Lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Công tác tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau các sự kiện, trọng tâm trong tháng 11/2026, cao điểm từ ngày 10 đến ngày 24/11/2026. Nội dung cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình ảnh minh họa có sử dung AI. Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Gắn phát huy giá trị văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng dẫn xác định công tác tuyên truyền cần làm rõ bối cảnh, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc; sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Các nội dung tuyên truyền tập trung lan tỏa thành tựu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy ý thức gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị đến cộng đồng. Chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế – xã hội; thúc đẩy liên kết giữa văn hóa, du lịch, công nghệ và các ngành kinh tế. Việc khai thác nguồn lực văn hóa, di sản, di tích, danh lam thắng cảnh phải hợp lý, bền vững, bảo đảm gìn giữ bản sắc dân tộc và lợi ích cộng đồng; khuyến khích hình thành sản phẩm, dịch vụ, không gian, điểm đến văn hóa có giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Hướng dẫn yêu cầu làm rõ vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; ý nghĩa của Ngày hội trong củng cố quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ tình làng, nghĩa xóm.

Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy giao lưu, trao truyền các giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao tính tự nguyện và sự tham gia thực chất của người dân.

Hướng dẫn cũng yêu cầu kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc, kích động chia rẽ đoàn kết trong Nhân dân.

Đa dạng hoạt động tại cộng đồng và sản phẩm truyền thông số

Ở Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các hoạt động trọng tâm còn có gặp mặt, biểu dương nghệ nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tổ chức chương trình nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, tuần chiếu phim, cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống và hoạt động về nguồn.

Tại địa phương, chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố với nội dung, hình thức phù hợp. Hướng dẫn khuyến khích hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng, truyền dạy di sản, phát triển văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, giới thiệu sản phẩm và giao lưu văn hóa, tạo điều kiện để đông đảo Nhân dân tham gia, thụ hưởng.

Công tác tuyên truyền được triển khai trên báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử và không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, sáng tạo, đa nền tảng; xây dựng các sản phẩm e-magazine, megastory, podcast, longform, infographic, video phù hợp với nền tảng số, mạng xã hội, nhất là để tiếp cận thế hệ trẻ.

Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, truyền thanh cơ sở, bảng tin, cổ động trực quan; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng.

Các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, lồng ghép nội dung tuyên truyền và hoạt động hưởng ứng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Các cơ quan thông tấn báo chí chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài, phóng sự và sản phẩm truyền thông đa phương tiện, nhất là trên nền tảng số, làm rõ ý nghĩa và lan tỏa các hoạt động kỷ niệm.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/lan-toa-gia-tri-van-hoa-cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-100261113194240839.htm