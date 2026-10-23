Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi múa quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Cuộc thi là dịp đánh giá kết quả đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật múa Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP; đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai,” cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tính đến ngày 10/10/2026, có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo, 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn đăng ký dự thi.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay đây là lần đầu tiên Bộ chủ trì tổ chức cuộc thi múa quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên, nhằm đánh giá kết quả đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: Trần Huấn)

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các đề án đào tạo tài năng trong nước và nước ngoài, cùng nỗ lực của các cơ sở đào tạo, đã mang lại những kết quả tích cực, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành văn hóa, nghệ thuật.

Cuộc thi lần này góp phần khẳng định hiệu quả của quá trình đó, đồng thời tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn và tư duy sáng tạo.

Thông qua cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng tới phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, xem xét đưa vào các chương trình đào tạo tài năng, trong đó có đào tạo ở nước ngoài.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo về Cuộc thi. (Ảnh: Trần Huấn)

Thông qua các tác phẩm dự thi, chương trình góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa, đồng thời kết nối nhà trường, người học với thực tiễn biểu diễn.

Cuộc thi gồm 4 bảng: Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; bảng B dành cho múa đương đại; bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; bảng D dành cho tài năng biên đạo.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi.

Các tác phẩm được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại./.

Theo TTXVN