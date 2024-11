Kỳ vọng từ các dự án cải tạo công viên ở TP Thanh Hóa

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian đô thị ngày càng chật chội thì nhu cầu tận hưởng những không gian công viên trong lành, thoáng đãng của người dân ngày càng cần thiết. Từ nhu cầu đó, những dự án công viên ở TP Thanh Hóa đã và đang được nâng cấp, cải tạo với mong muốn tạo dựng những điểm nhấn về không gian xanh, kết nối hài hòa với kiến trúc cảnh quan tổng thể của khu vực đô thị trung tâm.

Thi công các hạng mục bên trong Công viên Hội An.

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An là công trình trọng điểm của TP Thanh Hóa chào mừng 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập TP Thanh Hóa, 10 năm đô thị loại I của TP Thanh Hóa. Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 19,37ha; được khởi công từ tháng 5/2024. Sau hơn 6 tháng thi công dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An đạt khoảng 80% tổng khối lượng công trình.

Sự đổi thay mới mẻ tại Công viên Hội An mà nhiều người dân thành phố dễ dàng nhận thấy, đó là hệ thống tường rào bao quanh được tháo dỡ, các khu nhà cũ kỹ trên trục đường Lê Hoàn được giải tỏa. Hình hài của một công viên được thiết kế theo hướng “mở”, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người dân đang dần hiện hữu.

Ông Cao Hữu Tuệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa, cho biết: Trên cơ sở khuôn viên cũ, dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An được phân thành 5 khu vực chính: A, B, C, D và E. Khu vực được cải tạo nhiều nhất nằm ở khu A và C. Theo thiết kế, khu A giáp Đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn được cải tạo mới với những điểm nhấn như: Trồng mới rặng luồng ở khu vực tiếp giáp phía sau Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đắp 3 quả đồi nhân tạo, trồng đào Quảng Chính; các khu đất xung quanh trồng hoa ban và thảm thực vật. Một số công trình nằm phía đường Lê Hoàn đã được giải tỏa, thay thế bằng việc trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan. Tại khu C giáp đường Trần Oanh và Mai An Tiêm được gọi là khu lâm viên, chủ yếu là trồng cây xanh được di chuyển về từ khu A. Đồng thời, trồng mới một số cây đặc trưng của Thanh Hóa. Tại khu vực này cũng đắp một số quả đồi nhân tạo, đặt thêm tượng nghệ thuật để tạo điểm nhấn. Tại khu B giáp đường Lê Hoàn và đường Trần Oanh, bên cạnh một số công trình được giữ nguyên hiện trạng, sẽ dành khoảng 700m2 đất để lắp đặt các thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao phục vụ miễn phí cho người dân. Khu D giáp Đại lộ Lê Lợi và đường Mai An Tiêm là khu vực hiện hữu những công trình văn hóa mang biểu tượng của TP Hội An – TP Thanh Hóa. Khu vực này hầu như được giữ nguyên, chỉ chỉnh trang lát đá đường dạo và trồng bổ sung một số cây xanh đặc trưng của TP Hội An.

Đáng chú ý, trong tổng thể của dự án, hàng rào bao quanh công viên được thay thế hoàn toàn bằng các hàng rào xanh cao 50cm, có nhiều lối mở thuận tiện cho người dân. Dọc khu vực đường Trần Oanh, Mai An Tiêm sẽ trồng các cây xanh như phượng vĩ, xà cừ; phía Đại lộ Lê Lợi sẽ trồng 2 hàng cây sưa. Hệ thống trục đường chính, vỉa hè, đường dạo trong công viên được chỉnh trang cải tạo đồng bộ; hệ thống điện được đặt ngầm. Bên trong công viên dự kiến sẽ bố trí 7 cây nước lọc tự động, 7 nhà vệ sinh thông minh, 25 camera an ninh... Hiện nay, dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2025 để phục vụ người dân và du khách đến với TP Thanh Hóa.

Sự thay đổi về diện mạo của Công viên Hội An mang lại sự phấn khởi cho nhiều người dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Hải, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi trước sự thay đổi diện mạo của Công viên Hội An và mong ngóng công viên sớm được đưa vào sử dụng để người dân có điểm đến vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, tận hưởng không gian xanh giữa lòng đô thị”.

Công viên Đông Bắc Ga, thuộc địa bàn phường Đông Thọ cũng đang trong quá trình thi công cải tạo. Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Đông Bắc Ga được khởi công từ tháng 9/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025. Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 2,5ha, bao gồm các hạng mục, như: Lát đường nội bộ, bó vỉa đá bồn hoa, bồn cây; trồng bổ sung cây, vườn hoa, cắt tỉa cây xanh; hệ thống thoát nước nội bộ công viên; nhà vệ sinh; hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí. Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Đông Bắc Ga cũng được nhiều người dân thành phố chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Đông Thọ kỳ vọng: “Trước đây Công viên Đông Bắc Ga bí bách, thiếu đồng bộ, một số hạng mục xuống cấp, chưa thu hút được nhiều người dân đến vui chơi. Hy vọng lần này có dự án cải tạo, nâng cấp, công viên sẽ được thiết kế hiện đại, đồng bộ và có tính kết nối cao hơn với các khu vực lân cận, trở thành công viên xanh phục vụ nhu cầu về địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao của người dân”.

Những dự án cải tạo, nâng cấp các công viên ở TP Thanh Hóa đang được triển khai thi công đã thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố đối với việc tạo ra không gian vui chơi, giải trí đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Hy vọng rằng, những dự án khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ phát huy tác dụng, góp phần bảo đảm cho sự phát triển đô thị thành phố một cách bền vững.

