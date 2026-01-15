Kỷ luật nghiêm, tư tưởng vững

Trong năm 2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ nền nếp giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn LLVT tỉnh cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất...

Hoạt động “Bát nước thao trường” tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh).

Tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh), Đảng ủy, chỉ huy luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức trong đơn vị đăng ký thi đua làm theo Bác; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Bằng các biện pháp như qua chương trình phát thanh nội bộ và bảng tin đại đội, lồng ghép trong sinh hoạt, học tập... đã giúp các quân nhân quán triệt, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó học tập và noi theo.

Quá trình triển khai thực hiện, đơn vị phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. Qua đó, có nhiều cá nhân trở thành tấm gương sáng, điển hình như Trung tá Nguyễn Quang Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40. Trung tá Hợp luôn nêu cao tinh thần tự học, thường xuyên tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tại đơn vị. Trong đó phải kể đến các sáng kiến “Khóa vòng cò súng bộ binh” và “Thước kiểm tra góc nằm bắn các bài bắn của súng bộ binh”. Các sáng kiến của anh đã được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 762.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò chỉ huy, quản lý của người chỉ huy các cấp và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, bảo đảm an toàn. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, như: “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vi phạm kỷ luật, từng bước xây dựng và củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ trong quá trình kiện toàn chính quyền địa phương được thực hiện đúng quy định, tạo sự đồng thuận và yên tâm công tác cho quân nhân. Bộ CHQS tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy; duy trì nghiêm chế độ công tác, quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Trách nhiệm của cán bộ chủ trì và các tổ chức được gắn chặt với công tác giáo dục, quản lý bộ đội; phát huy vai trò của tổ chức đảng, chỉ huy, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân trong quản lý tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Trước những quyết sách lớn của quân đội như việc đưa sĩ quan tham gia ban CHQS cấp xã, cùng yêu cầu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt ra yêu cầu cao và có chỉ đạo quyết liệt nhằm giữ vững trận tuyến tư tưởng. Đây được xác định là yếu tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ. Theo đó, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nắm và định hướng dư luận trong quân đội.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho bết: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là đợt sinh hoạt chính trị, đợt “chỉnh quân” sâu rộng. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đề cao trách nhiệm nêu gương và tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Chủ động dự báo, nắm bắt và xử lý tình huống từ sớm, từ xa. Phát huy hiệu quả các mô hình đã có, đồng thời vận dụng linh hoạt tài liệu “200 tình huống tư tưởng” và "Dấu hiệu nhận biết các hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và xử lý vi phạm. Khi có vụ việc xảy ra phải báo cáo kịp thời, trung thực, đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm theo pháp luật và kỷ luật quân đội, không có vùng cấm".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa