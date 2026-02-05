Ký kết quy chế phối hợp giữa VKSND với TAND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Chiều 5/2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết các quy chế phối hợp liên ngành, gồm: Quy chế phối hợp công tác tuyên truyền giữa VKSND tỉnh với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2031; Quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh và TAND tỉnh Thanh Hóa trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ký kết Quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thế Kính, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh; Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh; Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; cùng lãnh đạo VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và đại diện các phòng, ban chuyên môn của 3 đơn vị.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Trần Thế Kính phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật quy định, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác tuyên truyền, VKSND tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời phản ánh kịp thời hoạt động của ngành kiểm sát.

Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong giai đoạn mới tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và của mỗi cơ quan.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm kịp thời cung cấp cho VKSND tỉnh các thông tin về vi phạm pháp luật, dấu hiệu tội phạm, vụ việc xâm phạm lợi ích công do công dân phản ánh hoặc do cơ quan báo chí thu thập được trong quá trình hoạt động nghiệp vụ.

VKSND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý các thông tin do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cung cấp theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh và TAND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Đối với công tác phối hợp trong công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ án, VKSND tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp với TAND tỉnh, nhất là trong bối cảnh hệ thống tổ chức và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp có nhiều thay đổi.

VKSND tỉnh đã chủ động xây dựng dự thảo quy chế phối hợp mới và gửi TAND tỉnh tham gia góp ý. Sau quá trình tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện, VKSND và TAND tỉnh đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với nội dung của quy chế phối hợp.

Chánh án TAND tỉnh Đỗ Thế Bình phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Quy chế thống nhất nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa VKSND và TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung quy chế phối hợp tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như: Phối hợp trong việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, thụ lý vụ án hành chính, vụ việc dân sự; phối hợp trong phân công kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tham gia phiên tòa, phiên họp; phối hợp trong hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; phối hợp trong việc chuyển hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc dân sự ...

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thống nhất cao về sự cần thiết ban hành và triển khai các quy chế phối hợp trong bối cảnh mới, nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp và cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo các đơn vị thống nhất, ngay sau lễ ký kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cụ thể hóa nội dung quy chế bằng các chương trình phối hợp hằng năm; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá hiệu quả phối hợp, bảo đảm các quy chế được triển khai thực chất, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Việt Hương