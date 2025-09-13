Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến kéo dài 42 ngày, xem xét 43 luật, nghị quyết

Chiều 12/9, tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, quy định của pháp luật và đề nghị của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp ; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng báo cáo

So với dự kiến đã báo cáo UBTVQH tại Phiên họp tháng 7/2025, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 27 nội dung do: (i) đã được UBTVQH quyết định bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025; (ii) đã có tờ trình đề nghị và đang được các cơ quan của Quốc hội xem xét trình UBTVQH bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025; (iii) có yêu cầu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 theo các nghị quyết, kết luận của Đảng và quy định của các luật, nghị quyết có liên quan; đồng thời, điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung. Cụ thể là:

Theo đó, bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 15 dự án luật trong Chương trình lập pháp, gồm:

(1) Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật);

(2) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi);

(3) Luật Chuyển đổi số;

(4) Luật Công nghệ cao (sửa đổi);

(5) Luật Giám định tư pháp (sửa đổi);

(6) Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

(7) Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

(8) Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

(9) Luật Thương mại điện tử;

(10) Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí);

(11) Luật Viên chức (sửa đổi);

(12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

(13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

(14) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự;

(15) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

- Bổ sung 05 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm:

(16) Luật Xây dựng (sửa đổi) ;

(17) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

(18) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

(19) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;

(20) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng báo cáo xin ý kiến UBTVQH 2 phương án bố trí thời gian như sau:

Phương án 1: Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây):

- Đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20/10 đến hết thứ Bảy ngày 22/11/2025);

- Đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 01/12 đến hết thứ Năm ngày 18/12/2025; dự phòng ngày 19/12/2025).

Phương án 2: Quốc hội họp liên tục để Kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12/2025; dự phòng ngày 13/12/2025), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Văn phòng Quốc hội dự kiến bố trí cơ bản các dự án luật, nghị quyết có thời gian thảo luận Tổ 0,25 ngày/dự án và thảo luận Hội trường 0,5 ngày/dự án; ngoài ra, một số dự án có điều chỉnh thời gian thảo luận tổ, hội trường dài hơn/ngắn hơn thông thường để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tính chất, nội dung cụ thể.

Bố trí 1 ngày đầu tháng 11 để Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Văn phòng Quốc hội dự kiến thời gian tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này là 2,0 ngày (giảm 1 ngày so với dự kiến ban đầu). Bố trí Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu Kỳ họp.

Ngoài các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quy định tại Điều 9 của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đề nghị truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đối với các phiên họp Quốc hội nghe trình bày và thảo luận ở Hội trường về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội.

Đối với các nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát thật kỹ các luật đủ điều kiện thông qua, các quyết định thông qua tại kỳ họp này, đặc biệt là dự án Luật Đất đai và Luật Quy hoạch.

“Nếu kỳ họp thứ 10 không thông qua được hai luật này sẽ rất khó khăn cho chính quyền hai cấp đang chờ đợi”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về phương án họp, đa số Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đồng thuận phương án 2 (làm xuyên suốt, liên tục) vì công việc từ nay đến cuối năm tính từng giờ, từng ngày. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tiếp thu ý kiến thảo luận có thể làm ban đêm đến 2-3 giờ sáng, huy động mọi lực lượng để đạt kết quả cao nhất, kể cả ngày Chủ nhật.

Theo VTV