Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

DCCI Thanh Hóa Doanh nghiệp Cơ hội đầu tư Hội nhập quốc tế Khu kinh tế Nghi Sơn Sao mai Group
Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”, xã Thăng Bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm OCOP.
Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP
Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Danh sách các xã, phường có tỷ lệ giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất thấp
72 dự án bị tạm dừng thực hiện, chấm dứt, thu hồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công rất tốt
Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh
Điện mặt trời mái nhà - Từ chủ trương đến hiệu quả sử dụng năng lượng tại Thanh Hóa
Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến mở cửa đón khách vào ngày 15/10
Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về khơi thông nguồn lực phát triển
Nghề cũ - đường sống mới
Văn minh thương mại trong kinh doanh hiện đại
Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp
Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân
Giảm thuế tạo sức bật cho khu vực sản xuất, kinh doanh
Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng cửa sông Lạch Sung
Bổ sung dự án cụm công nghiệp vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Tích cực sản xuất rau xanh phục vụ thị trường
Tháo gỡ khó khăn về giá và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng
Thị trường đồ chơi trung thu sôi động trên “chợ mạng”
Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các FTA, mở rộng cánh cửa xuất khẩu
Điện mặt trời mái nhà - Từ chủ trương đến hiệu quả sử dụng năng lượng tại Thanh Hóa

Điện mặt trời mái nhà - Từ chủ trương đến hiệu quả sử dụng năng lượng tại Thanh Hóa

Kinh tế
Chỉ tính riêng tháng 8/2026, Thanh Hóa đã có thêm 245 khách hàng tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), đạt 371,2% kế hoạch. Sự gia tăng nhanh về số lượng hệ thống và công suất lắp đặt cho thấy nhu cầu chủ động nguồn điện của người dân, doanh nghiệp ngày càng rõ nét.
Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về khơi thông nguồn lực phát triển

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về khơi thông nguồn lực phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Dự án chậm tiến độ, đất đai “đóng băng” và dòng vốn bị ngưng trệ là một trong những “lực cản” lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Nhận diện điểm nghẽn, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã phá bỏ “rào cản" diện rộng, trở thành...
Nghề cũ - đường sống mới

Nghề cũ - đường sống mới

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Nga Thắng, những người đã quen tay với nghề mây tre đan vẫn làm rổ, rá, mẹt, mủng như nhiều năm về trước. Trong khi dòng sản phẩm truyền thống dần thu hẹp, các mặt hàng từ cói, bèo tây làm theo đơn đặt hàng lại mở thêm việc làm cho phụ nữ,...
Văn minh thương mại trong kinh doanh hiện đại

Văn minh thương mại trong kinh doanh hiện đại

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với sự phát triển của thị trường bán lẻ, dịch vụ và thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng đa dạng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm của người bán. Trong môi trường cạnh tranh ngày...
Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp

Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều gia đình ở nông thôn, miền núi, khi thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, dành dụm vài chục, vài trăm nghìn đồng mỗi tuần, mỗi tháng đôi khi cũng là điều khó nghĩ tới. Nhưng chính từ những khoản tiền rất nhỏ ấy, nếu được tích lũy đều...
Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân

Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Một lần quét mã QR khi đi chợ, một khoản phí được thanh toán bằng điện thoại hay tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản... Những thay đổi nhỏ đang cho thấy chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống người dân. Từ những giao dịch...
Giảm thuế tạo sức bật cho khu vực sản xuất, kinh doanh

Giảm thuế tạo sức bật cho khu vực sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 23 nghìn doanh nghiệp và 96 nghìn hộ kinh doanh. Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với sức ép về chi phí đầu vào, thị trường và yêu cầu đổi mới công nghệ, các chính sách hỗ trợ về thuế đang được kỳ vọng trở...
Tích cực sản xuất rau xanh phục vụ thị trường

Tích cực sản xuất rau xanh phục vụ thị trường

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung rau xanh do đợt mưa kéo dài cách đây hai tuần, nông dân các vùng sản xuất rau màu trong tỉnh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, đưa các giống rau ngắn ngày vào gieo trồng.

DCCI Thanh Hóa

Doanh nghiệp

Cơ hội đầu tư

Hội nhập quốc tế

Khu kinh tế Nghi Sơn

Sao mai Group

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh