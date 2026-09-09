Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Kinh tế 12:22 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐTKT năm 2026 và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND...

Điện mặt trời mái nhà - Từ chủ trương đến hiệu quả sử dụng năng lượng tại Thanh Hóa Kinh tế 10:45 08/09/2026 Chỉ tính riêng tháng 8/2026, Thanh Hóa đã có thêm 245 khách hàng tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), đạt 371,2% kế hoạch. Sự gia tăng nhanh về số lượng hệ thống và công suất lắp đặt cho thấy nhu cầu chủ động nguồn điện của người dân, doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến mở cửa đón khách vào ngày 15/10 Kinh tế 10:21 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam về tình hình triển khai dự án và công tác chuẩn bị vận hành Trung tâm...

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về khơi thông nguồn lực phát triển Kinh tế 10:04 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Dự án chậm tiến độ, đất đai “đóng băng” và dòng vốn bị ngưng trệ là một trong những “lực cản” lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Nhận diện điểm nghẽn, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã phá bỏ “rào cản" diện rộng, trở thành...

Nghề cũ - đường sống mới Đời sống - Xã hội 09:33 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ở xã Nga Thắng, những người đã quen tay với nghề mây tre đan vẫn làm rổ, rá, mẹt, mủng như nhiều năm về trước. Trong khi dòng sản phẩm truyền thống dần thu hẹp, các mặt hàng từ cói, bèo tây làm theo đơn đặt hàng lại mở thêm việc làm cho phụ nữ,...

Văn minh thương mại trong kinh doanh hiện đại Doanh nghiệp 09:15 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cùng với sự phát triển của thị trường bán lẻ, dịch vụ và thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng đa dạng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm của người bán. Trong môi trường cạnh tranh ngày...

Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp Kinh tế 08:30 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Với nhiều gia đình ở nông thôn, miền núi, khi thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, dành dụm vài chục, vài trăm nghìn đồng mỗi tuần, mỗi tháng đôi khi cũng là điều khó nghĩ tới. Nhưng chính từ những khoản tiền rất nhỏ ấy, nếu được tích lũy đều...

Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân Kinh tế 07:15 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Một lần quét mã QR khi đi chợ, một khoản phí được thanh toán bằng điện thoại hay tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản... Những thay đổi nhỏ đang cho thấy chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống người dân. Từ những giao dịch...

Giảm thuế tạo sức bật cho khu vực sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp 07:00 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 23 nghìn doanh nghiệp và 96 nghìn hộ kinh doanh. Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với sức ép về chi phí đầu vào, thị trường và yêu cầu đổi mới công nghệ, các chính sách hỗ trợ về thuế đang được kỳ vọng trở...

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng cửa sông Lạch Sung Kinh tế 18:54 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Nga Sơn và Đồn Biên phòng Đa Lộc tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026 tại vùng cửa sông Lạch Sung.

Tích cực sản xuất rau xanh phục vụ thị trường Kinh tế 09:49 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung rau xanh do đợt mưa kéo dài cách đây hai tuần, nông dân các vùng sản xuất rau màu trong tỉnh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, đưa các giống rau ngắn ngày vào gieo trồng.

Tháo gỡ khó khăn về giá và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng Kinh tế 08:28 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh liên tục có những biến động. Đáng chú ý là tình trạng thiếu nguồn cung đối với các loại vật liệu thô như cát, đá, đất san lấp.

Thị trường đồ chơi trung thu sôi động trên “chợ mạng” Đời sống - Xã hội 08:00 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trên các sàn thương mại điện tử đã bắt đầu sôi động. Từ những chiếc đèn lồng truyền thống đến sản phẩm handmade, đồ chơi phát sáng..., người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về mẫu mã, giá...