3+ mẫu hộp rút cao cấp, thiết kế đẹp, hot 2025

Hộp rút tại Inviva.vn đang được ưa chuộng vì thiết kế sang trọng, tiện dụng, dễ mở lấy sản phẩm và bảo vệ tốt hàng hóa bên trong. Các mẫu hộp dạng rút do xưởng sản xuất từ chất liệu cao cấp, in ấn chỉn chu trên từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo sẽ làm khách hàng hài lòng.

Xưởng nhận in hộp rút số lượng linh hoạt, có chính sách chiết khấu cao cho đơn hàng lớn. Mời khách hàng tham khảo các mẫu hộp thiết kế đẹp, hot nhất 2025 tại xưởng nhé!

Đặc điểm nổi bật của hộp rút

Hộp rút (hộp bao diêm) có thiết kế đặc biệt, gồm hai phần: phần vỏ bên ngoài và phần ruột kéo bên trong. Khi mở hộp, người dùng chỉ cần kéo phần ruột ra để lấy sản phẩm, tạo cảm giác tiện lợi và độc đáo.

Những đặc điểm nổi bật của hộp rút như sau:

- Thiết kế độc đáo và tiện lợi: Cơ chế mở giống ngăn kéo, giúp dễ dàng lấy sản phẩm mà không cần mở nắp. Kiểu dáng này vừa gọn gàng vừa dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với các sản phẩm quà tặng cao cấp.

- Chất liệu cao cấp: Được làm từ chất liệu giấy cao cấp nên đem đến độ bền cao, khả năng chống va đập và vẻ ngoài sang trọng.

- Tính thẩm mỹ cao: Hộp được sản xuất có thiết kế với nhiều hiệu ứng in ấn như ép kim, dập nổi, dập chìm giúp tăng tính thẩm mỹ và ấn tượng mạnh mẽ.

- Phù hợp nhiều ngành nghề: Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành, từ mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ, quà tặng doanh nghiệp đến thực phẩm cao cấp, giúp bảo vệ sản phẩm và làm nổi bật giá trị.

- Quảng bá thương hiệu: Hộp rút được in logo, thông tin ở mặt ngoài lý tưởng để quảng bá thương hiệu và độ nhận diện hiệu quả.

Gợi ý 3+ mẫu hộp rút đẹp, bán chạy tại Inviva.vn

Sau đây là một số mẫu hộp rút thiết kế tinh tế, đẹp mắt và được nhiều khách hàng đặt mua tại Inviva.vn:

Hộp dạng rút in logo đại hội chi bộ

Hộp rút in logo OEXN theo yêu cầu

Hộp rút đựng bình giữ nhiệt cao cấp

Một số lưu ý khi in hộp dạng rút

Dưới đây là một số điều quan trọng khi in hộp dạng rút cần quan tâm nhằm đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ và sự tiện dụng của sản phẩm.

- Chất liệu phù hợp: Cần đủ độ cứng để giữ form hộp, nhưng cũng phải dễ dàng kéo ra khi mở. Ngoài ra, giấy phải có độ bền, chịu lực tốt để bảo vệ sản phẩm bên trong và duy trì hình dáng hộp lâu dài mà không bị biến dạng khi sử dụng.

- Kích thước và thiết kế chuẩn xác: Kích thước của hộp và phần ruột rút phải được đo đạc chính xác, phù hợp với kích thước sản phẩm và khớp với nhau để tránh tình trạng kẹt hoặc khó kéo mở.

- Công nghệ in hiện đại: Sử dụng công nghệ in offset, in kỹ thuật số hoặc in UV giúp đảm bảo hình ảnh sắc nét, màu sắc chính xác, tăng tính thẩm mỹ và tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng.

- Gia công sau in: Những kỹ thuật gia công như cán màng bóng/mờ, ép nhũ kim, dập nổi, cắt bế tự động vừa tạo sự tinh tế cho hộp vừa giúp cơ chế rút trở nên mượt mà, dễ dàng sử dụng mà không bị kẹt.

- Thông tin thương hiệu rõ ràng: Logo, slogan và các thông tin liên hệ cần được in rõ ràng, chính xác và đúng vị trí phục vụ cho việc quảng bá hiệu quả hơn.

Việc lựa chọn xưởng sản xuất hộp rút uy tín và chuyên nghiệp cũng là điều quan trọng. Một đơn vị đáng tin cậy như Inviva.vn sẽ giúp quý khách hàng in hộp chất lượng cao, nhanh chóng với mức giá phải chăng nhất.

Xưởng thiết kế và sản xuất hộp rút in logo theo yêu cầu

Inviva.vn là xưởng chuyên thiết kế và sản xuất hộp rút in logo theo yêu cầu, cung cấp giải pháp bao bì cao cấp cho doanh nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào đem đến những sản phẩm hộp cứng cao cấp để nâng tầm giá trị sản phẩm của bạn.

Công nghệ in ấn hiện đại, các kỹ thuật gia công tiên tiến như ép kim, dập nổi, cán màng bóng giúp logo được in sắc nét. Cam kết sử dụng chất liệu giấy cao cấp nên đảm bảo độ bền, chắc chắn và khả năng bảo vệ sản phẩm tốt nhất.

Inviva.vn hỗ trợ quý khách thiết kế tạo ra mẫu hộp rút đẹp mắt, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Xưởng sản xuất trực tiếp, quy mô lớn và không qua trung gian nên Inviva.vn đảm bảo sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý nhất thị trường.

Để nhận tư vấn chi tiết và báo giá in hộp cứng cao cấp, vui lòng liên hệ qua các kênh sau, nhân viên kinh doanh sẽ hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng và tận tình nhất: - Văn phòng: 8-10 Đường S9, Phường Tây Thạnh, TP. HCM - Website: https://inviva.vn/ - Hotline: 0971.729.499

