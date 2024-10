Sao Mai Group: Kết nối, tăng cường hợp tác để cùng phát triển

Sau hành trình trải nghiệm thú vị tại Khu Du lịch Lâm viên Núi Cấm, Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư và Điểm tham quan du lịch Điện mặt trời An Hảo, các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) nhằm tăng cường phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Kết nối để cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ nhấn mạnh, Sao Mai Group có nhiều mảng “HOT” để các doanh nghiệp Cần Thơ tìm thấy tiềm năng hợp tác lâu dài.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, về lĩnh vực du lịch mà trong đó Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư, khu du lịch Đồi Tức Dụp đang chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc bình chọn điểm đến du lịch hấp dẫn 2024 (do Báo Tuổi Trẻ tổ chức) thể hiện sức hút mạnh mẽ của loại hình du lịch sinh thái. Không chỉ được yêu thích ở thời điểm hiện tại mà du lịch xanh thân thiện với môi trường còn là xu hướng lựa chọn khi ngày càng được quan tâm từ du khách và cộng đồng.

Du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư đã vượt tầm thương hiệu quốc gia.

Khu du lịch Lâm viên Núi Cấm bao gồm nhiều loại hình dịch vụ như: Cáp treo núi Cấm, Công viên nước Thanh Long, nhà hàng ẩm thực đặc sản, các vườn cây ăn trái Organic đã và đang tạo điểm nhấn cho du lịch toàn vùng Bảy Núi có bước chuyển biến mạnh mẽ.

Trước nhà ga Cáp treo núi Cấm.

Với độ cao 706m so với mực nước biển, cảnh quan thiên nhiên rất độc đáo, núi Cấm - một địa danh đã đi vào tiềm thức và sự lựa chọn của du khách khắp nơi trong hành trình về với An Giang. Nổi tiếng với du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng, có cả Foodtour, đặc biệt phương tiện vận chuyển Cáp treo núi Cấm hiện đại văn minh, tiện lợi - an toàn cùng đội xe lữ hành để Thiên Cấm Sơn thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Cáp treo núi Cấm được ví như “hàng không địa hình”.

Với sự chăm chút đầu tư từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực, Sao Mai Group đã góp phần tạo nên văn hóa du lịch văn minh trên nguồn tài nguyên thiên nhiên xanh của An Giang.

An Hảo Solar Farm -mô hình “đất kép” từ tư duy sáng tạo của Sao Mai Group.

Ngoài ra, điện mặt trời cũng là lĩnh vực mang lại nguồn thu rất tốt cho Tập đoàn Sao Mai. Việc kết hợp giữa điện sạch và du lịch đã tạo nên một mô hình Solar Farm không thể tuyệt vời hơn.

Du lịch cũng cần thay đổi khẩu vị thì những mô hình du lịch sinh thái hoàn toàn tự nhiên hay du lịch từ sự sáng tạo mà Sao Mai đã tạo lập trong thời gian qua đã cho thấy tính thức thời và tầm nhìn hướng đến tương lai của tập đoàn này. Tập đoàn còn có thêm Điểm tham quan Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười - phiên bản chuẩn của Trà Sư, hay LAMORI Resort & Spa xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tạo thêm sự phong phú cho hệ sinh thái du lịch của Sao Mai.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Do đó, việc ký kết hợp tác giữa Sao Mai Group và các doanh nghiệp Cần Thơ góp phần củng cố thêm sự gắn bó của 2 địa phương không giới hạn ở du lịch mà còn mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực khác, trong đó tạo cơ hội học tập trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thành công cũng là cách hỗ trợ nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Và trong thời gian tới, khả năng Sao Mai đầu tư tại Cần Thơ ở một số dự án phù hợp với tiềm lực của Tập đoàn, tiềm năng của địa phương là câu chuyện không còn xa.

Quang Hòa