Triệu Sơn - “đất lành” cho các dự án đầu tư phát triển

Trong những năm gần đây, huyện Triệu Sơn đã vươn lên trở thành “điểm sáng” về thu hút đầu tư nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Đây là kết quả sau hành trình nỗ lực, phấn đấu với sự quyết liệt hành động, linh hoạt, sáng tạo trong cách thức triển khai, thực hiện và chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển bền vững.

Dây chuyền sản xuất được đầu tư máy móc hiện đại của Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên (xã Thái Hòa, Triệu Sơn).

Triệu Sơn là huyện đồng bằng - bán sơn địa nằm ở phía Tây - Nam của châu thổ sông Mã - sông Chu tỉnh Thanh Hóa, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế ít nơi nào có được. Đây là vị trí chuyển tiếp giữa các huyện đồng bằng với các huyện trung du, miền núi, là vùng đệm, nằm giữa tam giác tăng trưởng tạo bởi 3 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa (TP Thanh Hóa - Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng và Khu Kinh tế Nghi Sơn). Huyện có dân số đông đứng thứ 4 toàn tỉnh, giàu tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch phong phú.

Những năm qua, huyện tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân; tăng cường đối thoại và xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Huyện xác định giao thông đi trước mở đường - mở hướng tới tương lai, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Rút ngắn khoảng cách là cạnh tranh về thời gian, năng lực phát triển, thu hút đầu tư đồng nghĩa với mở rộng, kết nối tương lai,... Phát triển đột phá hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tăng cường kết nối các khu kinh tế động lực của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh. Nhiều tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam với chiều dài 4,3km, 2 tuyến quốc lộ với chiều dài khoảng 36km (QL.47 và QL.47C), 6 tuyến tỉnh lộ với chiều dài khoảng 85km (TL.514, TL.514B, TL.515C, TL.517, TL.519 và TL.520) và tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi Cảng Hàng không Thọ Xuân với chiều dài khoảng 26,5km. Bên cạnh các dự án (DA) do Trung ương, tỉnh đầu tư, nhiều DA giao thông quan trọng đã và đang được triển khai; các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đảm bảo tiêu chí huyện NTM nâng cao và theo định hướng phát triển đô thị. Hạ tầng thương mại thúc đẩy và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, làm đòn bẩy kích thích sản xuất, tiêu dùng...

Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo. Lãnh đạo huyện đã tiếp và làm việc với nhiều doanh nghiệp (DN), tập đoàn trong và ngoài nước như: Tập đoàn Hoa Phong (Trung Quốc), Tập đoàn Sun Group..., tham gia các đoàn công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức các hội nghị lớn, có các giải pháp đảm bảo tiến độ thi công các DA nhằm kêu gọi, giới thiệu cơ hội đầu tư và tháo gỡ các khó khăn cho các DA đang chuẩn bị đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu “then chốt”, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện tối đa cho DN và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện DA. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Triệu Sơn “ghi điểm” với các nhà đầu tư, DN. Huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác bồi thường GPMB, xác định nguồn gốc đất đai, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu triển khai thi công. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để Nhân dân đồng lòng, ủng hộ. Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cách làm sáng tạo, hiệu quả, huyện Triệu Sơn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống thôn, xóm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GPMB các DA trên địa bàn.

Từ những định hướng đúng đắn, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, sự đồng thuận, hăng hái vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm gần đây, huyện Triệu Sơn đã vươn lên là “điểm sáng” trong thu hút đầu tư, vùng “đất lành” cho nhiều nhà đầu tư, DN về “đứng chân” đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025, huyện thu hút được 30 DA đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 740 DN hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho trên 23 nghìn lao động.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế của huyện với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 13,54%; giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) năm 2025 ước đạt 15.840 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2020, đứng thứ 6/26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Riêng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp ước đạt 10.482 tỷ đồng, gấp 2,95 lần năm 2020, đứng thứ 5 toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 20,16%.

Ở giai đoạn này, trên địa bàn toàn huyện có 9 DA hoàn thành đầu tư, đưa vào sản xuất, tăng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện, như: Nhà máy Nước Triệu Sơn; Nhà máy bê tông thương phẩm tại thị trấn Nưa; mở rộng nhà máy giày Adiana xã Thọ Dân; Nhà máy may S&D tại xã Dân Lực; Nhà máy Sản xuất giày, dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến; Nhà máy Sản xuất và Cung cấp nước sạch Thọ Ngọc; Nhà máy Sản xuất đèn led trang trí và đồ chơi điện tử tại xã Thọ Dân; Nhà máy gia công lắp đặt bộ dây cáp điện ô tô tại xã Thọ Tiến; phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư Nhà máy đèn LED tại xã Thái Hòa; khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hợp Thắng để thu hút các DA đầu tư thứ cấp...

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ có nhiều khởi sắc. DA khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên thuộc quần thể du lịch Am Tiên được UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và DN với mục tiêu cao nhất là khơi thức một vùng núi Nưa - Am Tiên phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế.

Đặc biệt, ngày 25/2/2025, tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn, 2 DA đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào huyện với tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư, DN ký cam kết đầu tư vào huyện Triệu Sơn, tiêu biểu như: Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch cáp treo Thanh Hóa cam kết đầu tư 3 DA thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch vào Triệu Sơn với tổng mức đầu tư gần 900.000.000 USD, dự kiến thời gian thực hiện DA từ 2025-2030; Công ty TNHH Fooking Limited cam kết đầu tư DA thuộc lĩnh vực đồ chơi điện tử với quy mô khoảng 6,8ha, tổng mức đầy tư khoảng 30.000.000 USD... Hiện nay, huyện đang trình cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Những kết quả trong thu hút đầu tư đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều năm liên tục đứng trong tốp đầu của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 3.281 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 36,5%, vượt kế hoạch đề ra (15%), tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 24.267 tỷ đồng, gấp 2,16 lần giai đoạn 2016-2020, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025 được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, được cán bộ, Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả cao. Năm 2021, huyện Triệu Sơn về đích NTM, sớm hơn dự kiến. Năm 2024, huyện Triệu Sơn được công nhận huyện NTM nâng cao ...

Triệu Sơn đang đồng hành cùng với tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Đón đợi ở phía trước là những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bất kỳ chiến lược phát triển nào, vấn đề huy động nguồn lực, thu hút đầu tư vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được ưu tiên hàng đầu. Phát huy kết quả đã đạt được, từng bước tháo gỡ, vượt qua thử thách, thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư có hiệu quả.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế vốn có, huyện Triệu Sơn tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Dân Lực - Dân Lý - Dân Quyền, Hợp Thắng I, Hợp Thắng II, Hợp Thắng III, Thọ Ngọc theo đúng tiến độ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện tiếp tục quan tâm, tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các DA có tính chất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế; thu hút các DA đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, các cụm công nghiệp,... Đó là các DA có tính lan tỏa sâu rộng giữa các vùng, miền, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện. Các DA hạ tầng kết nối các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn với những khu vực có vai trò động lực của huyện; DA có tính chất dẫn dắt, tạo điều kiện để thu hút các DA công nghiệp phụ trợ, công nghiệp năng lượng; các DA tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất,... Cùng với đó, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, đầu tư nâng cấp, mở rộng sản xuất để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế, có giá trị gia tăng cao.

Các hoạt động cải cách hành chính được thúc đẩy trên cơ sở các trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xây dựng nền hành chính thực sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, năng động, cung cấp đầy đủ các dịch vụ với chất lượng ngày càng cao, nhanh chóng. Lấy người dân, DN làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở... để các DA của các nhà đầu tư về “đất lành” Triệu Sơn “nở hoa, kết trái”, góp phần đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa vươn minh phát triển mạnh mẽ.

Thùy Dương - Hương Thảo