Thanh Hóa “đón sóng” đầu tư

5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa thu hút được 40 dự án (DA) đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đăng ký khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 5 DA FDI với tổng vốn đăng ký gần 200 triệu USD và 35 DA đầu tư trong nước với tổng vốn gần 5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, có 2 DA FDI được điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị tăng thêm trên 54 triệu USD.

Gấp rút thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Liên Hoa (Hậu Lộc) để sớm đón các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Một số DA có quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian qua như: Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn với tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng; DA đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại huyện Triệu Sơn và TP Thanh Hóa, có tổng vốn 115,8 triệu USD (tương đương 2.918,2 tỷ đồng); DA xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng...

DA xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa do Tập đoàn WHA (Thái Lan) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất gần 175ha, nằm trên địa bàn các xã: Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Thịnh và Thiệu Hợp (Thiệu Hóa). DA được chấp thuận nhằm tạo môi trường đầu tư đồng bộ, hiện đại, thu hút các DA công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và cả vùng Bắc Trung bộ. DA cũng là tiền đề để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.

Việc Tập đoàn WHA (Thái Lan) triển khai DA Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa phần nào cho thấy khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn của tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Thái Lan. Trước đó, đầu tháng 3/2024, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho DA Khu Công nghiệp WHA Smart Technology tại các xã Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Xuyên và Hoằng Cát (Hoằng Hóa) với quy mô gần 179ha, vốn đầu tư khoảng 1.320 tỷ đồng do Công ty CP WHA Industrial Development Nghệ An - thành viên của WHA Group làm chủ đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị đón tiếp 4 đoàn nhà đầu tư nước ngoài và 10 đoàn nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tiến hành thẩm định hồ sơ, cấp mới chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 DA với tổng vốn đăng ký 948,86 tỷ đồng; 10 lượt DA đăng ký điều chỉnh, trong đó 1 DA điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 3,7 triệu USD. Lũy kế đến nay, KKTNS đã thu hút 335 DA, trong đó có 310 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 170.356 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 78.769 tỷ đồng và 25 DA đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 12.831 triệu USD, vốn thực hiện đạt 12.724 triệu USD. Hàng loạt DA lớn được khởi công trên địa bàn KKTNS.

Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn là một trong những DA lớn của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn (thuộc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) được khởi công trên địa bàn KKTNS. DA có tổng quy mô vốn lên đến 12.000 tỷ đồng, được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 30ha và tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2026. Quy mô công suất dự kiến đạt 151.000 tấn hóa chất/năm, gồm Nhà máy sản xuất xút với tổng công suất 80.000 tấn/năm, Nhà máy sản xuất PAC (Poly aluminum chloride) công suất 30.000 tấn/năm, Nhà máy sản xuất Calcium hypochlorite Ca(OCl)2 với công suất 20.000 tấn/năm, Nhà máy sản xuất H3PO3 với tổng công suất 10.000 tấn/năm...

Khởi công cùng thời điểm với DA số 1 Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn là DA Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam do Công ty TNHH Billion Union dệt Thanh Hóa đầu tư với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD. DA sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ cung cấp 18.000 tấn vải/năm cho thị trường trong nước, quốc tế.

Xác định thu hút đầu tư là động lực quan trọng biến tiềm năng thành lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nên các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng, dành nhiều nguồn lực cho hoạt động này.

Có thể nói, trong những năm qua, Triệu Sơn được xem là “điểm sáng” trong thu hút đầu tư, vùng “đất lành” cho nhiều nhà đầu tư, DN về “đứng chân” đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025, huyện thu hút được 30 DA đầu tư. Ở giai đoạn này, trên địa bàn toàn huyện có nhiều DA hoàn thành đầu tư, đưa vào sản xuất, tăng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện như: Nhà máy nước Triệu Sơn; Nhà máy bê tông thương phẩm tại thị trấn Nưa; mở rộng Nhà máy giày Adiana xã Thọ Dân; Nhà máy may S&D tại xã Dân Lực; Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến; Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc; Nhà máy sản xuất đèn led trang trí và đồ chơi điện tử tại xã Thọ Dân; Nhà máy gia công lắp đặt bộ dây cáp điện ô tô tại xã Thọ Tiến; phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư Nhà máy đèn led tại xã Thái Hòa; khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng để thu hút các DA đầu tư thứ cấp...

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tập đoàn Sun Group động thổ DA Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên. DA có tổng diện tích gần 400ha với tổng mức đầu tư trên 35.000 tỷ đồng nằm ở dãy núi Nưa làng Cổ Định, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. DA chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là DA khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên có diện tích gần 32ha, với mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa có diện tích gần 57ha, với mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng. Giai đoạn 3 là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có diện tích gần 300ha với mức đầu tư trên 22.000 tỷ đồng. Là DA được xây dựng trên quần thể danh thắng núi Nưa - đền Nưa - Am Tiên - là nơi dấy binh khởi nghĩa của anh hùng Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) chống Đông Ngô. Nơi đây còn được biết đến là một trong những huyệt đạo linh thiêng nhất của Việt Nam. DA sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng tầm du lịch xứ Thanh trên bản đồ quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư gắn với phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc; tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư đã và đang góp phần làm nên bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa với nhiều gam màu sáng. Nổi bật là 5 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.295 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm, có thêm nhiều DN thành lập mới...

Bài và ảnh: Hương Thanh