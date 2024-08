Kim Tân xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), thời gian qua thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) đã ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch xây dựng thị trấn đạt CTCPL gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” thị trấn Kim Tân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, UBND thị trấn đã triển khai và chuẩn bị các điều kiện để xây dựng thị trấn đạt CTCPL, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) phụ trách theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu với hồ sơ minh chứng chặt chẽ; đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ và quy định về CTCPL đến toàn thể CBCC và Nhân dân trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận, sử dụng pháp luật để thực thi quyền, nghĩa vụ của mình cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội ngay tại địa bàn thị trấn.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4 thị trấn Kim Tân Nguyễn Trung Sơn cho biết: Khu phố có 178 hộ với 750 nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ thị trấn đến khu phố luôn quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến mọi tầng lớp Nhân dân, nên bà con trong khu phố luôn đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; người dân chung tay, góp sức cùng với địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh. Vì thế nhiều năm qua, khu phố không xảy ra tình trạng tranh chấp, đơn thư khiếu kiện, mất an ninh trật tự (ANTT) và được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Hiện nay, khu phố đã hoàn thành 6/7 tiêu chí và đang phấn đấu “về đích” khu phố kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

Trong thực hiện thủ tục hành chính, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, việc tiếp nhận, xử lý các đơn, thư phản ánh, kiến nghị và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn theo quy định của pháp luật. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, thị trấn có 3.239 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai..., trong đó có 1.796 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 1.443 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính, thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục.

Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính thì có trên 98% phiếu hài lòng và rất hài lòng. Có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa với tổng số điểm đạt được là 86/100 điểm, đáp ứng các điều kiện công nhận đạt CTCPL. Để đảm bảo chỉ tiêu về ANTT, hằng năm Công an thị trấn đã tham mưu cho UBND thị trấn triển khai cho 16/16 khu phố và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt chuẩn an toàn về ANTT; 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo về ANTT; 16/16 khu phố phát động phong trào “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; Công an thị trấn thành lập “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” tại các tổ dân phố và chợ thị trấn Kim Tân. Nhờ đó, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể, các tệ nạn xã hội được kiềm chế...

Chủ tịch UBND thị trấn Kim Tân Hoàng Khắc Khoa cho biết: Xác định việc triển khai xây dựng địa phương đạt CTCPL là nhiệm vụ trọng tâm, thị trấn đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm tăng cường khả năng TCPL của người dân; chỉ đạo CBCC nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh TTPBGDPL cho người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của thị trấn, các khu phố và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, phát tờ rơi pháp luật; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thị trấn, thông qua các trang mạng xã hội facebook, zalo... tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và được tìm hiểu, cập nhật các quy định của pháp luật nhanh chóng, hiệu quả.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng, gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp cũng như đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh đô thị; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thị trấn không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và không xảy ra tình trạng mất ANTT, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu phố kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn thị trấn có 2 khu phố đạt 6/7 tiêu chí; 5 khu phố đạt 5/7 tiêu chí; 8 khu phố đạt 4/7 tiêu chí; 1 khu phố đạt 3/7 tiêu chí. Hiện nay, thị trấn đạt 5/9 tiêu chí, với 47/52 chỉ tiêu; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu và được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025.

Bài và ảnh: Công Quang